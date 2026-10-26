Altın çakıldı: Onsu yeniden 4 bin doların altında

Küresel emtia piyasalarında Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Değerli metallerde satışların hızlandığı haftada altının ons fiyatı yüzde 4 geriledi. Altının onsu temmuz ayından bu yana ilk kez 4 bin doların altına inerken, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu besleyerek para politikasının sıkı kalmasına yol açabileceği beklentisi yatırımcıların altına olan talebini zayıflattı.

YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR

Yüksek faiz ortamının sürebileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırarak fiyatlardaki düşüşü destekledi. Aynı dönemde gümüşün ons fiyatı yüzde 5,3, platinin yüzde 4,9 ve paladyumun yüzde 6,5 geriledi. Gümüş 53 dolarla Kasım 2025’ten, paladyum ise 1.039,55 dolarla Haziran 2025’ten bu yana en düşük seviyelerini gördü.

ALMANYA'DA ALTIN KUYRUĞU OLUŞTU

Almanya’da Türk kuyumcularında altın alım yoğunluğu yaşanıyor. Küresel piyasalarda bir süredir düşen altının ons fiyatı piyasaları da hareketlendirdi. Almanya’da da düşen altın fiyatları nedeniyle kuyumcuların önünde dün uzun kuyruklar oluştu. Esnaf izdihamı önlemek için çareyi kapıları kitlemekte buldu. Son bir ayda Almanya’da altının gramı yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek, 121 avro seviyesinden 115 avroya geriledi.

Ekonomi

İstanbul iş dünyası sandık başına

Ekonomi

Vergide dijital devrim

Ekonomi

Vurgun yapan yabancılar kim