İstanbul iş dünyası sandık başına

İstanbul iş dünyası iki büyük seçime hazırlanıyor. Yaklaşık 850 bin üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) meslek komitesi seçimleri 27 Ekim Salı günü Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak. Mevcut Başkan Şekib Avdagiç seçimlerde yeniden aday oldu. Saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek seçimlerde 80 meslek komitesinin 620 üyesi belirlenecek. Üyelerin 270'i İTO Meclisi'nde görev alacak. İTO, seçmenlerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri de düzenleyecek. Avdagiç'in daha önceki seçim organizasyonu 40 bin metrekarelik alanda yapılmıştı.

Şekib Avdagiç

İSO'DA İKİ İSİM YARIŞIYOR

İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) ise yarın (26 Ekim Pazartesi) sandık kurulacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki seçimlerde 22 bini aşkın üyeyi temsil edecek yeni meslek komitesi ve meclis üyeleri kararlaştırılacak. İSO Başkanlığı için Ender Yılmaz ile Adnan Dalgakıran arasında rekabet yaşanacak. İSO'da 57 meslek komitesine 367 üye seçilecek. Üyelerin 155'i oda meclisinde yer alacak. 2013 yılından beri İSO Başkanlığı görevini yürüten Erdal Bahçıvan, yeni dönemde aday olmayacağını açıklamış ve Ender Yılmaz'a destek vereceğini bildirmişti. 4 Kasım Çarşamba günü yeni seçilmiş üyelerle toplanacak oda meclisi, dört yıl görev yapacak yönetim kurulunu ve başkanı oylayacak. Başkan Adayı Ender Yılmaz, İSO’yu sanayicilerin haklarını savunan ve çözüme odaklanan bir "Proaktif Akıl Merkezi"ne dönüştürme vizyonunu paylaştı.

Ender Yılmaz

SANAYİCİYE 1.000 KÜRESEL ŞAMPİYON SÖZÜ

Hadımköy ve Arnavutköy Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) tarafından düzenlenen kahvaltı programında çok sayıda sanayiciyle bir araya gelen Yılmaz, yaklaşık 25 yıllık İSO tecrübesiyle göreve makam veya şöhret sevdasıyla değil, ülkesine olan borcunu ödemek amacıyla talip olduğunu vurguladı. Yılmaz; finansman, yüksek maliyet ve kur baskısı gibi kronik sorunların ötesine geçerek Türkiye'nin nasıl bir sanayi ülkesi olması gerektiğine odaklanılması gerektiğini belirtti. Küresel arenada "Akıllı Ülke" anlayışıyla yer almanın, yapay zekayla daha az enerji tüketerek hızlı ve hatasız üretimin önemine dikkat çeken Yılmaz; nitelikli KOBİ’leri destekleyecek bir ölçek programı, yeni nesil bir Devlet Planlama Teşkilatı anlayışı ve Türkiye’den 1.000 küresel şampiyon marka çıkaracak özel bir destek ekosistemi kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ekonomi

Ustalardan araç sahiplerine kritik kışlık bakım uyarısı: 5 bin liradan kaçarken 200 bin liradan olmayın

Ekonomi

Altın son 3 ayın dibini gördü: İki dev bankadan piyasaları sallayacak uyarı ve 2027 tahmini

Ekonomi

Türk Lirası mevduat bir ayda 7,4 milyar dolar arttı