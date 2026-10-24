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Türk Lirası mevduat bir ayda 7,4 milyar dolar arttı

Türk Lirası mevduat bir ayda 7,4 milyar dolar arttı

Cabir Turğut
04:00, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türk Lirası mevduat bir ayda 7,4 milyar dolar arttı
Arşiv.

Fon soruşturmasının ardından mevduat tercihlerinde Türk Lirası öne çıktı. BDDK’nın 11 Eylül-16 Ekim verilerine göre, yabancı para mevduatı gerilerken TL cinsi hesaplar 7,4 milyar dolar arttı. TL mevduatın toplam içindeki payı yüzde 62’ye yaklaştı.

Fon soruşturması sürecinde mevduat tercihlerinde Türk Lirası (TL) öne çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, soruşturma öncesine göre TL cinsi mevduatın arttığını, yabancı para (YP) hesapların ise gerilediğini ortaya koydu. 11 Eylül haftasında 408 milyar 714 milyon dolar olan TL cinsi mevduat, 16 Ekim haftasında 416 milyar 105 milyon dolara yükseldi. Yabancı para cinsi mevduat ise 256 milyar 870 milyon dolardan 256 milyar 159 milyon dolara düştü. Toplam mevduat 665 milyar 584 milyon dolardan 672 milyar 264 milyon dolara çıktı. TL cinsi mevduattaki yükseliş, yabancı para hesaplardaki sınırlı düşüşün önüne geçti. İki tarih arasındaki karşılaştırmada TL cinsi mevduat 7 milyar 391 milyon dolar artarken, yabancı para cinsi hesaplar 711 milyon dolar azaldı. Toplam mevduattaki 6 milyar 680 milyon dolarlık artış tamamen TL cinsi hesaplardan kaynaklandı. Rakamlar, soruşturma öncesi ve sonrasındaki süreçte dövize yöneliş yaşanmadığını, TL'ye olan güvenin korunduğunu gösterdi.

PAYI YÜZDE 62'YE YAKLAŞTI

11 Eylül haftasında toplam mevduatın yüzde 61,4’ünü Türk Lirası, yüzde 38,6’sını yabancı para cinsi hesaplar oluşturuyordu. 16 Ekim haftasında TL’nin payı yüzde 61,9’a yükselirken yabancı paranın payı yüzde 38,1’e indi. Böylece TL mevduatın toplam içindeki ağırlığı yaklaşık yarım puan arttı.

YÜKSEK REEL GETİRİ ETKİLİ OLDU

Piyasa uzmanları, soruşturma sürecine rağmen dövize kayma yaşanmamasında Merkez Bankası'nın sürdürdüğü sıkı para politikası ve TL mevduata sunulan yüksek reel getirinin belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.



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Başlıklar :Türk Lirasıparaekonomi
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