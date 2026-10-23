Şu anda hasat mevsimi olduğunu dile getiren Küçük, "Çok güzel ürünlerimiz var. Tam kıvamında yani, çok tatlı şu anda. Önceden alınıp yeniyordu ama insanın ağzına buruk geliyordu. Şu anda çok mükemmel, lezzetli." diye konuştu.





Küçük, böyle bir bahçe kurduğu için kendisini eleştirenler olduğunu belirterek, "Bana diyorlar ki, 'Niye yatmıyorsun, gezmiyorsun?' Ben yatmayı, gezmeyi sevmiyorum, bahçeyle uğraşmayı istiyorum. Ülkeme faydalı olayım istiyorum." ifadelerini kullandı.