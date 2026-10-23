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Üç ünlü su ve maden suyu şirketi satılıyor: Boykot markaları bünyesine katan şirket belli oldu

Üç ünlü su ve maden suyu şirketi satılıyor: Boykot markaları bünyesine katan şirket belli oldu

14:07, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:09, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Üç ünlü su ve maden suyu şirketi satılıyor: Boykot markaları bünyesine katan şirket belli oldu
İsrail boykotu listesinde yer alan Danone Türkiye, portföyündeki Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’ye devretmek için bağlayıcı sözleşmeyi imzaladı.

Türkiye su ve maden suyu pazarında dengeleri değiştirecek önemli bir satış anlaşması imzalandı. Danone Türkiye, portföyünde bulunan Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceysu’nun sahibi Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’ye devretmek üzere bağlayıcı bir sözleşmeye imza attı.

Boykot listelerinde de yer alan Danone Türkiye ve Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ arasında atılan imzalarla resmiyet kazanan satış sürecinin, 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Söz konusu devir işleminin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi ve satışın resmiyet kazanabilmesi için öncelikle Rekabet Kurumu'nun onayı başta olmak üzere gerekli yasal süreçlerin tamamlanması bekleniyor.

Tüm dünyada faaliyet gösteren gıda ve içecek şirketi Danone, İsrail’in en büyük gıda şirketlerinden Strauss Group’un alt kuruluşu Strauss Dairies ile ortaklıkla Gazze'deki soykırımın finansörleri arasında yer alıyor.

Türkiye pazarında su markalarını elden çıkaran Danone, devir işleminin ardından faaliyetlerini sütlü ve bitki bazlı ürünler, anne ve bebek beslenmesi ile medikal beslenme alanlarında yoğunlaştırarak sürdüreceğini duyurdu.

Türkiye içecek pazarında faaliyet gösteren markaların el değiştirmesini öngören bu anlaşma, su ve maden suyu sektöründe büyük dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; devir işleminin tamamen onaylanmasıyla birlikte, halihazırda Ceysu markasının sahibi olan Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'nin mevcut portföyüne Sırma, Hayat ve Akmina olmak üzere üç marka daha eklenmiş olacak.

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