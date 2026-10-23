Martı TAG davasında karar: Mahkeme girişim özgürlüğüne dikkat çekti

Kararda, “

Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve Anayasa’da yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir.”