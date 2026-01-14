Martı TAG’dan paylaşımlı yolculuk için İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME’ye 48 bin dilekçe

“Paylaşımlı yolculuk bugün dünyada 196 ülkede yasal düzenlemelerle uygulanıyor. Bugün paylaşımlı yolculuğun hiç uygulanmadığı ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu nedenle biz de İzmir’de topladığımız 48 bin dilekçeyi, ‘Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesi talebiyle UKOME’ye teslim ettik. Beklentimiz, paylaşımlı yolculuğun Türkiye’de güvenli ve denetimli bir ulaşım alternatifi olarak sistemin parçası haline gelmesi”