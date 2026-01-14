Yeni Şafak
Martı TAG’dan paylaşımlı yolculuk için İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME’ye 48 bin dilekçe

13:4114/01/2026, Çarşamba
Paylaşımlı yolculuk uygulaması Martı TAG için İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME’ye 48 bin dilekçe ile başvuru yapıldı.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin hayata geçirilmesi talebiyle İzmir’deki TAG destekçileri tarafından imzalanan 48 bin dilekçeyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne teslim etti.

Türkiye genelinde paylaşımlı yolculuğun hayata geçirilmesine yönelik açık bir talep bulunduğunu vurgulayan Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, yalnızca İzmir’de 1 milyon TAG kullanıcısının ve 36 bin TAG sürücüsünün paylaşımlı yolculuğu aktif olarak kullandığını ve desteklediğini ifade etti.

Fiilen kullanılan, toplumsal karşılığı olan ve ekonomik değer üreten bu ulaşım modelinin Türkiye’de kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu belirten Oğuz Alper Öktem,
“Paylaşımlı yolculuk bugün dünyada 196 ülkede yasal düzenlemelerle uygulanıyor. Bugün paylaşımlı yolculuğun hiç uygulanmadığı ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu nedenle biz de İzmir’de topladığımız 48 bin dilekçeyi, ‘Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesi talebiyle UKOME’ye teslim ettik. Beklentimiz, paylaşımlı yolculuğun Türkiye’de güvenli ve denetimli bir ulaşım alternatifi olarak sistemin parçası haline gelmesi”
dedi.
