Asr Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu, Meali, Fazileti ve Tefsiri

Asr suresi ismini ilk ayetinde geçen Asr kelimesinden almaktadır. Asr suresi okunuşu ve anlamı gibi ezberlemek için sayfamızda yer alıyor. Ayrıca Vel Asr suresi hakkında detaylı bilgi edinmek için Asr Suresi konusu, tefsiri, faziletleri ve diğer bilgileri derledik.

ASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Asr suresi

ASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

ASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).

ASR SURESİ TEFSİRİ (DİYANET)

ASR SURESİ KONUSU

Sûrede insanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösteril­mektedir.

ASR SURESİ FAZİLETİ

Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, XI, 348).

ASR SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Diğer sureler gibi Asır suresinin ve namaz abdesti alınmadan okunmasında herhangi bir sakınca yoktur. Fakat bu sure Kur'an-ı Kerim'i eline alınarak değil de ezbere okunması gerekir Çünkü Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için abdest alınması şarttır.

ASR SURESİ NASIL EZBERLENİR?

Asr suresi, kolay teknikler ile ezber yapılabilir. 3 ayetli bir sure olduğu için her ayeti 10 defa tekrar ederek kolaylıkla ezber yapılmış olur. Asr suresinde her bir ayet on defa tekrar edilerek bir zincire bağlanmış olur.

