Vatandaşlık maaşı ile ilgili merak edilenler Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarıyla ortaya çıkmaya başlamıştı. Derya Yanık, vatandaşlık maaş ödemesine ilişkin, “Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var.” demişti. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? İşte, Bakan Derya Yanık'ın konuyla ilgili verdiği detaylar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile bazlı vatandaşlık maaşı verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gelir tamamlayıcı aile destek sistemini hayata geçireceklerini açıkladı. Bu kapsamda 'Aile bazlı vatandaşlık maaşı' uygulamasını başlatacaklarını vurgulayan Göktaş, ev hanımlarının emekliliğine de destek sağlayacaklarını kaydetti. Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti: “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız.

Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alır?

Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Vatandaşlık maaşı hakkında yapılan açıklamaları şöyle olmuştu: "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? Aile Destek Programı vatandaşlık parası kime verilecek?

Derya Yanık açıklamalarına şu sözlerle devam etmişti:"Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."

Aile Destek Programı Paketi nedir?

Aile Destek Paketi, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere aylık olarak yapılan bir yardımdır.

Aile destek yardımı ne kadar?

Bu yardım, hanedeki kişi başına düşen gelire göre belirlenir ve 850 TL ile 1.250 TL arasında değişir.

Aile Destek Paketi'ne başvuru nasıl, nereden yapılır?

Aile Destek Paketi'ne başvuru yapmak için, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Aile destek yardımı başvurusu için istenen belgeler neler?

Başvuruda, ailenin gelir durumunu gösteren belgeler ve nüfus kayıt örneği gibi belgeler istenmektedir. Aile Destek Paketi'nden yararlanmak için, hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir.

Aile Destek Paketi yardımı kime verilir?