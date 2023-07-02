Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen ev hanımlarına emeklilik şartları, seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme gelmişti. Torba yasanın diğer bir maddesi ise ev hanımlarına erken emeklilik olacak. Ev hanımları isteye bağlı sigorta yaptırarak erken emekli olma hakkına sahip olacak. Bu durumda devlet ev hanımlarının sigorta primlerinin bir bölümünü karşılayacak.

Ev hanımılarına emeklilik şartları neler?

Milyonlarca ev hanımına emeklilik hakkı tanıyacak düzenleme de torba yasada yer alıyor.

Ev kadınlarının emekli olmasına imkan sağlayan düzenlemede ilk adım 18 yaşını doldurmuş ve hiç bir sosyal güvencesi olmayan kadınlar var. Onlar çalışmadan emekli olabilecekler. Düzenleme ile ev kadınlarının emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek. Düzenlemeden daha önce çalışmış annelere de yararlanacak. Yine kadınların doğum borçlanması yaparak prim kazanabilmesi için de çalışma başlatlacak.

Ev hanımları emeklilik primleri ne kadar?

Ev hanımlarının temmuz ayı itibariyle ödemeleri gereken prim 4.293 TL’dir. Devlet üçte bir oranında prim desteği sağlayacağı için ev hanımlarının emekli olması için aylık ödenmesi gereken prim 2.863 TL’dir. Devletin yıllık prim desteği ise 17.160 TL’dir.

Ev kadınlarına erken emeklilik Çocuk sayısına göre yaş şartı

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak.

Ev kadınlarına Yıpranma hakkı ne kadar kaç gün?

Ev kadınlarına uygulanacak yıpranma çalışan anneler için de geçerli olacak. Çalışan annelere de çocuk sayısına göre prim eklemesi yapılacak. Bu eklenen primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanacak. Bu, 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek. Anne ne kadar fazla prim kazanmış ise yaş şartı da o kadar geriye gidecek. Örneğin anneye 2 yıllık bir prim eklenmiş ise yaş şartı 2 yaş geriye çekilecek. Burada da çocuk sayısı önemli kriter olacak.

Yine kısmi emeklilik torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. 3600 günle kısmi emeklilik için Meclis’te oylama yapılacak kabul edilmesi durumunda ise milyonlarca kişiye erken emeklilik yolu açılacak.

Torba yasa ne zaman Meclis’e gelecek?