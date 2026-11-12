MTV 2027'de ne kadar olacak? Motor hacimlerine göre veri hesaplaması nasıl yapılır? 2027 MTV ücretleri, E-Devlet MTV sorgulama ve ödeme sayfası

Mevcut yıllık vergi tutarlarına yüzde 27,83 artış uygulandığında ortaya çıkan hesaplar şöyle:
- 1300 cm³ ve altı, 1-3 yaş, düşük değer grubu: Mevcut yıllık MTV 5.750 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 7.350 TL.
- 1300 cm³ ve altı, 1-3 yaş, orta değer grubu: Mevcut yıllık MTV 6.319 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 8.078 TL.
- 1300 cm³ ve altı, 1-3 yaş, yüksek değer grubu: Mevcut yıllık MTV 6.902 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 8.823 TL.
- 1301-1600 cm³, sıfır otomobil örneği: Mevcut yıllık MTV 10.106 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 12.918 TL.
- 1601-1800 cm³, 1-3 yaş, düşük değer grubu: Mevcut yıllık MTV 19.472 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 24.891 TL.
- 1601-1800 cm³, 1-3 yaş, yüksek değer grubu: Mevcut yıllık MTV 21.251 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 27.165 TL.
- 1801-2000 cm³, 1-3 yaş, düşük değer grubu: Mevcut yıllık MTV 30.679 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 39.217 TL.
- 1801-2000 cm³, 1-3 yaş, yüksek değer grubu: Mevcut yıllık MTV 33.474 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 42.790 TL.
Tutarlar, yüzde 27,83 artış üzerinden en yakın tam liraya yuvarlanmış tahmini hesaplamalardır; kesinleşmiş 2027 MTV tarifesi değildir.
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