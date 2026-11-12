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MTV 2027'de ne kadar olacak? Motor hacimlerine göre veri hesaplaması nasıl yapılır? 2027 MTV ücretleri, E-Devlet MTV sorgulama ve ödeme sayfası

23:03, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 00:12, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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2027 MTV ne kadar olacak, 1.3 ve 1.6 motorlu otomobil sahipleri ne kadar vergi ödeyecek? Yüzde 27,83 artış uygulanması halinde mevcut yıllık vergisi 5.750 TL olan otomobillerde tutar yaklaşık 7.350 TL’ye ulaşırken, motor hacmi, araç yaşı ve taşıt değerine göre değişen tahmini hesaplamalar ile kesin tutarların belirlenmesine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

 2027 MTV tutarları, yüzde 27,83 artış uygulanması halinde mevcut vergisi 5.750 TL olan otomobillerde yaklaşık 7.350 TL’ye ulaşacak. Araç sahiplerinin ödeyeceği kesin tutarlar, yeni yılda uygulanacak artış oranının belirlenmesiyle belli olacak.


2027 MTV hesaplamaları, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı verilerinin ardından yeniden gündeme geldi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla otomobiller için olası yıllık vergi tutarları da şekillendi.


Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın motor hacmine, yaşına, türüne ve ilgili değer grubuna göre farklılaşıyor. Yüzde 27,83 üzerinden yapılan hesaplamalar tahmini tutarları gösteriyor; kesinleşmiş 2027 tarifesi anlamına gelmiyor.

2027 MTV artış oranı kesinleşti mi?


MTV tutarları her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygulanacak oranı değiştirme yetkisi bulunması nedeniyle hesaplanan yeniden değerleme oranı ile nihai MTV artışı farklı olabiliyor.


2026 yılı için de yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla MTV artışında yüzde 18,95 olarak uygulanmıştı.


Motor hacmine göre MTV ne kadar olabilir?


Yüzde 27,83 artış uygulanması halinde, motor hacmi 1300 cm³ ve altında olan 1-3 yaş grubundaki otomobillerde mevcut 5.750 TL’lik yıllık vergi yaklaşık 7.350 TL’ye çıkıyor. Aynı yaş ve motor hacmi grubunda taşıtın değerine göre daha yüksek tutarlar da söz konusu oluyor.


Mevcut yıllık vergi tutarlarına yüzde 27,83 artış uygulandığında ortaya çıkan hesaplar şöyle:


- 1300 cm³ ve altı, 1-3 yaş, düşük değer grubu: Mevcut yıllık MTV 5.750 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 7.350 TL.


- 1300 cm³ ve altı, 1-3 yaş, orta değer grubu: Mevcut yıllık MTV 6.319 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 8.078 TL.


- 1300 cm³ ve altı, 1-3 yaş, yüksek değer grubu: Mevcut yıllık MTV 6.902 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 8.823 TL.


- 1301-1600 cm³, sıfır otomobil örneği: Mevcut yıllık MTV 10.106 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 12.918 TL.


- 1601-1800 cm³, 1-3 yaş, düşük değer grubu: Mevcut yıllık MTV 19.472 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 24.891 TL.


- 1601-1800 cm³, 1-3 yaş, yüksek değer grubu: Mevcut yıllık MTV 21.251 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 27.165 TL.


- 1801-2000 cm³, 1-3 yaş, düşük değer grubu: Mevcut yıllık MTV 30.679 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 39.217 TL.


- 1801-2000 cm³, 1-3 yaş, yüksek değer grubu: Mevcut yıllık MTV 33.474 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 42.790 TL.


Tutarlar, yüzde 27,83 artış üzerinden en yakın tam liraya yuvarlanmış tahmini hesaplamalardır; kesinleşmiş 2027 MTV tarifesi değildir.


MTV sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?


Yılda iki taksit halinde ödenen MTV için sorgulama ve ödeme işlemleri, e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) dijital hizmetleri üzerinden yapılabiliyor.


Araç sahipleri, e-Devlet MTV sorgulama ve ödeme hizmetini veya GİB Dijital Vergi Dairesi ödeme ekranını kullanabiliyor.


2027 yılında ödenecek kesin MTV tutarları, uygulanacak artış oranı ve vergi tarifesinin netleşmesiyle belli olacak.


E-DEVLET MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI


Başlıklar :motorlu taşıtlar vergisimtvaraç vergisimtv 2027mtv sorgulama
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MTV 2027'de ne kadar olacak? Motor hacimlerine göre veri hesaplaması nasıl yapılır? 2027 MTV ücretleri, E-Devlet MTV sorgulama ve ödeme sayfası

 2027 MTV tutarları, yüzde 27,83 artış uygulanması halinde mevcut vergisi 5.750 TL olan otomobillerde yaklaşık 7.350 TL’ye ulaşacak. Araç sahiplerinin ödeyeceği kesin tutarlar, yeni yılda uygulanacak artış oranının belirlenmesiyle belli olacak.


2027 MTV hesaplamaları, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı verilerinin ardından yeniden gündeme geldi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla otomobiller için olası yıllık vergi tutarları da şekillendi.


Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın motor hacmine, yaşına, türüne ve ilgili değer grubuna göre farklılaşıyor. Yüzde 27,83 üzerinden yapılan hesaplamalar tahmini tutarları gösteriyor; kesinleşmiş 2027 tarifesi anlamına gelmiyor.

2027 MTV artış oranı kesinleşti mi?


MTV tutarları her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygulanacak oranı değiştirme yetkisi bulunması nedeniyle hesaplanan yeniden değerleme oranı ile nihai MTV artışı farklı olabiliyor.


2026 yılı için de yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla MTV artışında yüzde 18,95 olarak uygulanmıştı.


Motor hacmine göre MTV ne kadar olabilir?


Yüzde 27,83 artış uygulanması halinde, motor hacmi 1300 cm³ ve altında olan 1-3 yaş grubundaki otomobillerde mevcut 5.750 TL’lik yıllık vergi yaklaşık 7.350 TL’ye çıkıyor. Aynı yaş ve motor hacmi grubunda taşıtın değerine göre daha yüksek tutarlar da söz konusu oluyor.


Mevcut yıllık vergi tutarlarına yüzde 27,83 artış uygulandığında ortaya çıkan hesaplar şöyle:


- 1300 cm³ ve altı, 1-3 yaş, düşük değer grubu: Mevcut yıllık MTV 5.750 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 7.350 TL.


- 1300 cm³ ve altı, 1-3 yaş, orta değer grubu: Mevcut yıllık MTV 6.319 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 8.078 TL.


- 1300 cm³ ve altı, 1-3 yaş, yüksek değer grubu: Mevcut yıllık MTV 6.902 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 8.823 TL.


- 1301-1600 cm³, sıfır otomobil örneği: Mevcut yıllık MTV 10.106 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 12.918 TL.


- 1601-1800 cm³, 1-3 yaş, düşük değer grubu: Mevcut yıllık MTV 19.472 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 24.891 TL.


- 1601-1800 cm³, 1-3 yaş, yüksek değer grubu: Mevcut yıllık MTV 21.251 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 27.165 TL.


- 1801-2000 cm³, 1-3 yaş, düşük değer grubu: Mevcut yıllık MTV 30.679 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 39.217 TL.


- 1801-2000 cm³, 1-3 yaş, yüksek değer grubu: Mevcut yıllık MTV 33.474 TL. Yüzde 27,83 artışla yaklaşık 42.790 TL.


Tutarlar, yüzde 27,83 artış üzerinden en yakın tam liraya yuvarlanmış tahmini hesaplamalardır; kesinleşmiş 2027 MTV tarifesi değildir.


MTV sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?


Yılda iki taksit halinde ödenen MTV için sorgulama ve ödeme işlemleri, e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) dijital hizmetleri üzerinden yapılabiliyor.


Araç sahipleri, e-Devlet MTV sorgulama ve ödeme hizmetini veya GİB Dijital Vergi Dairesi ödeme ekranını kullanabiliyor.


2027 yılında ödenecek kesin MTV tutarları, uygulanacak artış oranı ve vergi tarifesinin netleşmesiyle belli olacak.


E-DEVLET MTV SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI


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