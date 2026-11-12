Çekya İspanya maçı hangi kanalda saat kaçta? Çekya İspanya maçı şifresiz canlı izleme ekranı

Çekya - İspanya maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 22.45’te Prag’da oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un beşinci haftasında Çekya Milli Takımı, İspanya Milli Takımı’nı konuk edecek.
Çekya - İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın tarih, saat ve yayın bilgileri şöyle:
Tarih: 12 Kasım 2026 Perşembe
- Saat: 22.45
- Yer: Prag
- Kanal: A Haber
- Yayın: Canlı ve şifresiz
İspanya liderliğini korumak istiyor
İspanya, Çekya deplasmanından galibiyetle ayrılarak gruptaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Çekya ise taraftarı önünde kötü gidişatını sonlandırmak için sahaya çıkacak.
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