TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İstanbul'da 1.071 konut için kura takvimi

PTT personel alımı olacak mı alımlar ne zaman yapılacak? Postane gişe memuru ve dağıtıcı kadroları da açılacak mı?

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, kurumda görev yapan 8 bin 662 çalışanın başka kamu kurumlarına geçmek için talepte bulunduğunu açıkladı. Peki PTT personel alımı olacak mı, alımlar ne zaman yapılacak? Postane’de hangi kadrolarada açık var, gişe memuru ve dağıtıcı alımı olacak mı? İşte detaylar.