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TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İstanbul'da 1.071 konut için kura takvimi

20:39, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:42, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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TOKİ kiralık konut kura çekilişi için geri sayım başladı. İstanbul'da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında yer alan 1071 konut için başvurular tamamlanırken, hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor. Kira fiyatları 10 bin liradan başlayan TOKİ kiralık konutlarda kura süreci, konutların hangi ilçelerde yer alacağı ve aylık ödeme tutarları vatandaşların gündemindeki başlıklar arasında bulunuyor.

TOKİ kiralık konut kurası için başvuru süreci tamamlandı, değerlendirme aşamasına geçildi. İstanbul’daki 1.071 kiralık sosyal konutun hak sahipleri kasım ayında yapılması öngörülen kura ile belirlenecek ancak kura için kesin gün henüz açıklanmadı.


TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman?


TOKİ kiralık konut kurası için İstanbul’daki başvuru süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklaması şu şekilde;


"TOKİ'nin kiralık konutları önümüzdeki ay ilk 1.070 konutun anahtarlarını hak sahiplerine 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralayacağız. Bu hamlemiz ile kira fiyatlarında düşüş sağlayacak ve piyasayı dengede tutacağız."


TOKİ’nin İstanbul genelindeki kiralık sosyal konut projesi kapsamında toplam 15 bin konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. İlk etapta ise 1.071 konut için hak sahipleri belirlenecek.



Murat Kurum kura takvimine ilişkin açıklama yaptı


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin başvuru aşamasının tamamlandığını ve inceleme sürecine geçildiğini duyurdu.


Kurum, açıklamasında şartları sağlayan vatandaşlar arasından 1.071 konutun hak sahiplerinin önümüzdeki ay kura yoluyla belirleneceğini ve ilk anahtarların yine bu süreçte teslim edileceğini bildirdi.


Kura çekiminin kesin günü ve saatine ilişkin ise henüz bir tarih paylaşılmadı.



İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek

TOKİ'nin ilk etap kiralık konutları İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alacak. Proje kapsamında kiraya verilecek 1071 konutun dağılımı şöyle:


- Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360 konut

- Maltepe, Tuzla ve Kartal'da toplam 330 konut

- Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da toplam 291 konut

- Arnavutköy'de toplam 90 konut


Kiralık konutlar, İstanbul'da farklı bölgelerde vatandaşların kullanımına sunulacak.


TOKİ kiralık konut aylık kira bedelleri ne kadar?

TOKİ kiralık konutlarında belirlenen başlangıç kira bedelleri konut tipine göre değişiyor. Buna göre:

- 1+1 konutlar için aylık kira bedeli 10 bin lira

- 2+1 konutlar için aylık kira bedeli 12 bin liradan başlayan tutarlar

- 3+1 konutlar için aylık kira bedeli 15 bin lira

- 4+1 konutlar için aylık kira bedeli 18 bin liradan başlayan tutarlar

olarak açıklandı.



TOKİ kiralık konutlar kimlere tahsis edilecek?

Projede genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konutların, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konutların tahsis edilmesi planlanıyor.


TOKİ kiralık konut kura çekilişinin tarihi ve sonuçlara ilişkin detaylar, yapılacak resmi duyuruların ardından netleşecek.

Başlıklar :toki̇kura çekilişisosyal konuttoki̇ kiralık konuti̇stanbul
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TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İstanbul'da 1.071 konut için kura takvimi

TOKİ kiralık konut kurası için başvuru süreci tamamlandı, değerlendirme aşamasına geçildi. İstanbul’daki 1.071 kiralık sosyal konutun hak sahipleri kasım ayında yapılması öngörülen kura ile belirlenecek ancak kura için kesin gün henüz açıklanmadı.


TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman?


TOKİ kiralık konut kurası için İstanbul’daki başvuru süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklaması şu şekilde;


"TOKİ'nin kiralık konutları önümüzdeki ay ilk 1.070 konutun anahtarlarını hak sahiplerine 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralayacağız. Bu hamlemiz ile kira fiyatlarında düşüş sağlayacak ve piyasayı dengede tutacağız."


TOKİ’nin İstanbul genelindeki kiralık sosyal konut projesi kapsamında toplam 15 bin konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. İlk etapta ise 1.071 konut için hak sahipleri belirlenecek.



Murat Kurum kura takvimine ilişkin açıklama yaptı


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin başvuru aşamasının tamamlandığını ve inceleme sürecine geçildiğini duyurdu.


Kurum, açıklamasında şartları sağlayan vatandaşlar arasından 1.071 konutun hak sahiplerinin önümüzdeki ay kura yoluyla belirleneceğini ve ilk anahtarların yine bu süreçte teslim edileceğini bildirdi.


Kura çekiminin kesin günü ve saatine ilişkin ise henüz bir tarih paylaşılmadı.



İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek

TOKİ'nin ilk etap kiralık konutları İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alacak. Proje kapsamında kiraya verilecek 1071 konutun dağılımı şöyle:


- Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360 konut

- Maltepe, Tuzla ve Kartal'da toplam 330 konut

- Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da toplam 291 konut

- Arnavutköy'de toplam 90 konut


Kiralık konutlar, İstanbul'da farklı bölgelerde vatandaşların kullanımına sunulacak.


TOKİ kiralık konut aylık kira bedelleri ne kadar?

TOKİ kiralık konutlarında belirlenen başlangıç kira bedelleri konut tipine göre değişiyor. Buna göre:

- 1+1 konutlar için aylık kira bedeli 10 bin lira

- 2+1 konutlar için aylık kira bedeli 12 bin liradan başlayan tutarlar

- 3+1 konutlar için aylık kira bedeli 15 bin lira

- 4+1 konutlar için aylık kira bedeli 18 bin liradan başlayan tutarlar

olarak açıklandı.



TOKİ kiralık konutlar kimlere tahsis edilecek?

Projede genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konutların, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konutların tahsis edilmesi planlanıyor.


TOKİ kiralık konut kura çekilişinin tarihi ve sonuçlara ilişkin detaylar, yapılacak resmi duyuruların ardından netleşecek.

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