PTT personel alımı olacak mı alımlar ne zaman yapılacak? Postane gişe memuru ve dağıtıcı kadroları da açılacak mı?

Gülten, kurumdan ayrılacaklarla ilgili olarak da, “Bunların çoğu, tabii, memur dağıtıcıdan oluşuyor ama nitelikli personeller var. Örneğin, müfettişlerimizin büyük bir kısmı ayrılıyor. Dolayısıyla bir müfettiş alımı ihtiyacımız olacak. Avukatlarımızdan ayrılanlar var, bunlarla ilgili de destek ihtiyacımız olacak ama ayrılan rakamla alacağımız rakam arasında yani çok ciddi bir fark var” bilgisini verdi.