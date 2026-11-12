Doktor Pelin Pınar'ın sır ölümünde acı detaylar: Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimi Dr. Pelin Pınar, oturduğu binanın 6'ncı katındaki balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken genç doktorun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Savcılık olayın şüpheli ölüm kapsamında soruşturulması talimatını verdi.
Hastaneden taziye mesajı
9 gün sonra nişanlanacaklardı
Soruşturmada Pelin Pınar’ın sevgilisi Nebi Ö.’nün savcılıkta şüpheli olarak ifadesi alındı.
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