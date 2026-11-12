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Doktor Pelin Pınar'ın sır ölümünde acı detaylar: Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

11:43, 12/11/2026, Perşembe
DHA
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Genç doktor Pelin Pınar'ın sır ölümü soruşturuluyor:

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan asistan hekim Pelin Pınar'ın 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybettiği şüpheli ölüme ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 21 Kasım'da nişanlanacaklarını söyleyen genç doktorun erkek arkadaşı, şüpheli olarak ifade verdi ve olay gecesini anlattı.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimi Dr. Pelin Pınar, oturduğu binanın 6'ncı katındaki balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken genç doktorun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Savcılık olayın şüpheli ölüm kapsamında soruşturulması talimatını verdi.

Hastaneden taziye mesajı

Genç yaşta hayatını kaybeden Dr. Pelin Pınar'ın ölümü mesai arkadaşlarını ve sağlık çalışanlarını yasa boğdu. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında,
"Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz"
 ifadelerine yer verdi.

9 gün sonra nişanlanacaklardı

Soruşturmada Pelin Pınar’ın sevgilisi Nebi Ö.’nün savcılıkta şüpheli olarak ifadesi alındı.

Nebi Ö.'nün ifadesinde,
"Pelin Pınar’ı sosyal medya hesabımdan bundan 1 yıl kadar önce eklemiştim. Daha sonra tanışıp sevgili olduk. 2026 yılının Mayıs ayında oturduğumuz eve çıktık. Ben turizm işi yapmaktayım. Kasım ayının sonunda banka çalışanlarını Kıbrıs’a götürmüştüm. Ben Kıbrıs’tayken Pelin bana hamile olduğunun fotoğraflarını attı. Bundan 2 hafta kadar önce Cuma günü Türkiye’ye döndüm. Pelin’in Adana’da bir doktor arkadaşı vefat etmişti. Ona taziye için Adana'ya gittik. Bir gece otelde kaldık sonra İstanbul’a geri döndük. Bu esnada kız arkadaşımın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Daha sonra Pelin ile kadın doğum uzmanlarının katıldığı Antalya’da gerçekleşen bir sempozyuma katılmak için 4 Kasım günü Antalya’ya gittik. Ben de bu esnada Pelin hamile olduğu için nişan işini hızlandırmak için Eskişehir'e ailemle görüşmek için gittim. Ben de ailemle görüşüp 5 Kasım günü Pelin’in yanına gitmek üzere Eskişehir’den Antalya’ya gitmek üzere yola çıktım. Daha sonra Pelin beni telefonla arayarak 'düşük riskim var' dedi. Bu esnada telefonla mı konuştuk mesajlaştık mı hatırlayamıyorum. Gelirken benden düşük riski için eczaneden bir ilaç almamı söyledi. Ben de Sandıklı ilçesinde bir eczaneden Pelin’in istediği ilacı aldım. Ardından Antalya’ya yanına gittim. Pelin’in arkadaşları da kadın doğumcu olduğu için ilk aşamada Pelin’in ultrasonla karnına baktılar ve çocuğun hiç büyümediğini söylediler. Ardından odamıza çıktık. Bir süre sonra Pelin’in yoğun kanaması oldu. İlk önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. O arada Pelin’e kesenin boş olduğunu söylediler. Daha sonra Antalya'da bir özel hastaneye gittik orada da yüzde 99 bebek düştü dediler. Biz herhangi bir hastanede bebek aldırma işlemi yaptırmadık. Bebek daha 4-5 haftalık olduğu için düşmüş. Bu Pazartesi günü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde içeride çocukla alakalı herhangi bir kalıntı olup olmadığını tespit etmek amacıyla GOP Eğitim Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum'a götürdük. Kendisi Pelin’in karnına ultrasonla baktı ve gerek olmadığını söyledi"
 dediği öğrenildi.

"BEBEĞİ DÜŞÜRMESİNDEN ÖTÜRÜ ÇOK KÖTÜ OLDUĞUNU ANLATTI; AĞLADI"

Nebi Ö., ifadesinin devamında,
"Olay günü Kuyumcukent’e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21’inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Daha sonra AVM’ye gittik. Giderken midesinin bulandığını söyledi. Ardından iskender yedik. Daha sonra nişan elbisesi bakmaya gittik ancak almadan eve geldik. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum; Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol almaya başladı, ben de aldım. Alkol alırken oyun oynadım. Saat 23.40 sıralarında oyunu kapatarak "Uyuyalım" dedim. Daha sonra Pelin yanıma gelerek ve bebeği düşürmesinden ötürü çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım. Ardından alkol şişesini kafasına dikti ben de kendisine yapmaması gerektiğini söyledim. Kendisini teselli ettim"
dedi.

"DIŞARIDAN "GÜM" DİYE BİR SES VE ÇIĞLIK GELDİ"

Nebi Ö.,
"Daha sonra lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gittiğimde dışarıdan bir ses ve ardından çığlık geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağı baktığımda yerde yatan karanlıkta cesedi gördüm. Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağı indim. Aşağı inmeden önce merdivenlerden inerken, 112 ve site güvenliğini aradım evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip inceleme yaptılar. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"
 diye konuştu.


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Başlıklar :pelin pınaristanbulgaziosmanpaşaşüpheli ölümdoktor
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Doktor Pelin Pınar'ın sır ölümünde acı detaylar: Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Genç doktor Pelin Pınar'ın sır ölümü soruşturuluyor:
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