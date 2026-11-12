Doktor Pelin Pınar'ın sır ölümünde acı detaylar: Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

"Pelin Pınar’ı sosyal medya hesabımdan bundan 1 yıl kadar önce eklemiştim. Daha sonra tanışıp sevgili olduk. 2026 yılının Mayıs ayında oturduğumuz eve çıktık. Ben turizm işi yapmaktayım. Kasım ayının sonunda banka çalışanlarını Kıbrıs’a götürmüştüm. Ben Kıbrıs’tayken Pelin bana hamile olduğunun fotoğraflarını attı. Bundan 2 hafta kadar önce Cuma günü Türkiye’ye döndüm. Pelin’in Adana’da bir doktor arkadaşı vefat etmişti. Ona taziye için Adana'ya gittik. Bir gece otelde kaldık sonra İstanbul’a geri döndük. Bu esnada kız arkadaşımın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Daha sonra Pelin ile kadın doğum uzmanlarının katıldığı Antalya’da gerçekleşen bir sempozyuma katılmak için 4 Kasım günü Antalya’ya gittik. Ben de bu esnada Pelin hamile olduğu için nişan işini hızlandırmak için Eskişehir'e ailemle görüşmek için gittim. Ben de ailemle görüşüp 5 Kasım günü Pelin’in yanına gitmek üzere Eskişehir’den Antalya’ya gitmek üzere yola çıktım. Daha sonra Pelin beni telefonla arayarak 'düşük riskim var' dedi. Bu esnada telefonla mı konuştuk mesajlaştık mı hatırlayamıyorum. Gelirken benden düşük riski için eczaneden bir ilaç almamı söyledi. Ben de Sandıklı ilçesinde bir eczaneden Pelin’in istediği ilacı aldım. Ardından Antalya’ya yanına gittim. Pelin’in arkadaşları da kadın doğumcu olduğu için ilk aşamada Pelin’in ultrasonla karnına baktılar ve çocuğun hiç büyümediğini söylediler. Ardından odamıza çıktık. Bir süre sonra Pelin’in yoğun kanaması oldu. İlk önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. O arada Pelin’e kesenin boş olduğunu söylediler. Daha sonra Antalya'da bir özel hastaneye gittik orada da yüzde 99 bebek düştü dediler. Biz herhangi bir hastanede bebek aldırma işlemi yaptırmadık. Bebek daha 4-5 haftalık olduğu için düşmüş. Bu Pazartesi günü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde içeride çocukla alakalı herhangi bir kalıntı olup olmadığını tespit etmek amacıyla GOP Eğitim Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum'a götürdük. Kendisi Pelin’in karnına ultrasonla baktı ve gerek olmadığını söyledi"