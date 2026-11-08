Dünden beri haber alınamıyordu: Dükkana koşan yakınları acı manzarayla karşılaştı

Olay, saat 07.30 sıralarında kent merkezindeki Eski Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi’nin sahibi olan 44 yaşındaki M.K.’ye dünden bu yana ulaşamayan yakınları durumdan şüphelenerek dükkana gitti.
POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İş yerine giren yakınları, M.K.’yi içeride hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin dükkanda gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından M.K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
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