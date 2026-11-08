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Dünden beri haber alınamıyordu: Dükkana koşan yakınları acı manzarayla karşılaştı

10:12, 08/11/2026, Pazar
IHA
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Emniyet güçleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Erzincan Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamir ve bakım servisi işleten 44 yaşındaki M.K., yakınları tarafından iş yerinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından M.K.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında kent merkezindeki Eski Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi’nin sahibi olan 44 yaşındaki M.K.’ye dünden bu yana ulaşamayan yakınları durumdan şüphelenerek dükkana gitti.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İş yerine giren yakınları, M.K.’yi içeride hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin dükkanda gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından M.K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.



Başlıklar :erzincaneski sanayi sitesioto tamir servisişüpheli ölüm
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Dünden beri haber alınamıyordu: Dükkana koşan yakınları acı manzarayla karşılaştı
Emniyet güçleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
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