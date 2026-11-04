Zahmeti çok kazancı az: Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı
Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, kış aylarında yakacak ihtiyacını karşılamak için odun hazırlıklarına başladı.
Kentte özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde mağduriyet yaşamamak için kışlık yakacaklarını temin etmeye çalışıyor.
Kilimli Köyü’nde de vatandaşlar, topladıkları odunları traktörlere yükleyerek evlerine taşıyor. Kış hazırlıklarını sürdüren köy sakinleri, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.
Köy sakinlerinden Zülfikar Mollaoğlu, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla odun toplamaya geldiklerini belirterek, kış hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.
Yaklaşık 30 yıldır odunculuk yapan Abdullah Kaya ise mesleğin zorluklarına dikkati çekti.
Odunları toplayarak satışını yaptıklarını anlatan Kaya, yağışlı havalar nedeniyle bir süre çalışmakta zorlandıklarını, havaların ısınmasıyla yeniden mesaiye başladıklarını ifade etti.
Odunculuğun zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Kaya, verdikleri emeğin maddi karşılığını yeterince alamadıklarını kaydetti.
Erzincan’da kış mevsiminin yaklaşmasıyla köylerde yakacak hazırlıkları sürerken, vatandaşlar soğuk günleri hazırlıklı karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.