Albayrak Finans’tan yeni reklam filmi

Albayrak Finans, yeni reklam filmiyle ilk filmde izleyiciyle buluşan hikâyeyi farklı bir noktaya taşıyor. İlk reklam filminde İso karakteri ön plandayken, yeni filmde bu kez Erdem Şanlı kendi adıyla bir Albayrak Finans müşterisi olarak kamera karşısına geçti.