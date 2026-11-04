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Ankara’dan AB’ye rapor tepkisi: Çifte standartlı ve inandırıcılığını yitirmiş zihniyet

Ankara’dan AB’ye rapor tepkisi: Çifte standartlı ve inandırıcılığını yitirmiş zihniyet

17:55, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ankara’dan AB’ye rapor tepkisi: Çifte standartlı ve inandırıcılığını yitirmiş zihniyet
Dışişleri Bakanlığı, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi beklentisini yineledi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında Türkiye için hazırladığı rapora tepki göstererek, siyasi kriterler, yargı ve temel haklar alanındaki iddiaları reddetti. Raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin savunulduğunu belirten Bakanlık, Türkiye’nin meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiğini vurguladı. Açıklamada, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin beklenti de yinelenerek, AB’ye Türkiye’nin üyelik perspektifini güçlendirecek somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında Türkiye hakkında hazırladığı rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, raporun Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yönelik ön yargılı ve hakkaniyetten uzak tutumunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Raporda özellikle siyasi kriterler, yargı ve temel haklar alanında yer alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek, söz konusu ithamların bazı AB yetkililerinin çifte standartlı yaklaşımının ve tutarsızlığının yansıması olduğu kaydedildi.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının tezlerine tepki

Raporda, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukukla bağdaşmayan ve gerçeklerden kopuk tezlerinin savunulduğunu belirten Bakanlık, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) meşru hak ve menfaatleri ile haklı politikalarının göz ardı edildiğini bildirdi.

AB’nin Kıbrıs meselesinde kayıtsız şartsız Kıbrıs Rum tarafının tutumunu benimsemesi halinde çözüm çabalarına katkı sunmasının mümkün olmayacağı vurgulandı.

Doğu Akdeniz’e ilişkin değerlendirmelerin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkesine bütünüyle aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası’na yönelik ifadelerin de herhangi bir hükmünün bulunmadığı ifade edildi.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi beklentisi yinelendi

Bakanlık, raporda Türkiye’nin ekonomik ve parasal politikalar alanında kaydettiği ilerlemeye, iyi işleyen piyasa ekonomisine ve AB içindeki rekabet baskılarıyla baş edebilme kapasitesine ilişkin tespitleri önemli bulduğunu belirtti.

Türkiye’nin bağlantısallık, tedarik ve değer zincirlerinin dayanıklılığı ile savunma ve güvenlik alanlarındaki rolüne yapılan atıfların olumlu değerlendirildiği kaydedildi.

Raporda yer alan ekonomik ve ticari verilerin de Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin Türkiye’nin haklı ve meşru beklentisini ortaya koyduğu belirtilerek, bu beklenti bir kez daha vurgulandı.

AB’ye somut adım çağrısı

Türkiye-AB ilişkilerinin dar siyasi hesaplar ve tek taraflı yaklaşımlar yerine ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon temelinde şekillenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Türkiye’nin ortaklık hukuku ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde ilişkileri karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyet temelinde ilerletmeye hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, AB’den son dönemde artan diyaloğun Türkiye’nin üyelik perspektifini güçlendiren somut kararlara dönüştürmesi ve ortak geleceğin gerektirdiği stratejik iradeyi göstermesi beklendiği kaydedildi.


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Başlıklar :Dışişleri BakanlığıAvrupa BirliğiRaporYunanistan
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