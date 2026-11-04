Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de: Teknoloji devlerinin yöneticilerini kabul etti
08:33, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:45, 04/11/2026, Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de teknoloji devlerinin yöneticilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun, LG Electronics (LG) CEO'su Lyu Jae-cheol, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su ile Jaehyun Ahn Samsung CEO'su Roh Tae-moon ve beraberindeki heyetleri kabul etti.
Görüşmede ayrıca CELLTRON heyeti de yer aldı.
Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.