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Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı: Fon yatırımcılarına 97,3 milyar lira ödeme yapıldı

Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı: Fon yatırımcılarına 97,3 milyar lira ödeme yapıldı

12:58, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 13:18, 03/11/2026, Salı
DHA
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Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı: Fon yatırımcılarına 97,3 milyar lira ödeme yapıldı
Haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı belirtildi.

Fon Koordinasyon Kurulu dokuzuncu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapılmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı tarafından toplantıya dair yapılan bilgilendirmede yetkili kurumların yaptığı denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM’de kabul edilen 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere yönelik usul ve esaslara ilişkin 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.

Bugüne kadar ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda yürütülen olağan ve olağanüstü tasfiye süreci kapsamında, 178.537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar TL ödeme yapılmış ve bu yatırımcıların anapara tutarları ödenmiştir.

Yetkili kurumların yaptığı denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcılar ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. 7596 sayılı Kanun ve SPK’nın 76/1903 sayılı Kararı kapsamında yapılacak ara ödemelere para piyasası fonlarından başlamak üzere, en düşük fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak ve en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Bu hafta içerisinde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir"


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Başlıklar :fon ödemesiiletişim başkanlığıson dakika
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