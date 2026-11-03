Emine Erdoğan'dan Güney Kore paylaşımı: Bizi karşılayan sıcaklık köklü kardeşliğin ifadesidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore’ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, resmi karşılama törenine ilişkin yaptığı paylaşımda, iki millet arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore’ye bir devlet ziyareti gerçekleştirdi.
Seul’de düzenlenen görkemli karşılama töreninin ardından Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Güney Kore Devlet Başkanı tarafından düzenlenen resmi karşılama törenine katılan Emine Erdoğan, törenden görseller paylaştı.
Ziyaret, Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi diplomatik bağların ve stratejik ortaklığın pekiştirilmesi amacını taşıyor.
"İKİ MİLLET ARASINDAKİ KÖKLÜ KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL İFADESİ"
Sosyal medya hesabından törene dair kareleri paylaşan Emine Erdoğan, "Güney Kore’de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir" değerlendirmesinde bulunarak iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekti.
TEMASLAR VE KÜLTÜREL DİPLOMASİ ADIMLARI
Ziyaret kapsamında liderler arası ikili ve heyetler arası görüşmeler yürütülürken, Emine Erdoğan'ın da Güney Kore'de kültürel ve sosyal diplomasi odaklı çeşitli temaslara katılması planlanıyor.
Ziyaretin iki ülke ilişkilerine ivme kazandırması bekleniyor.