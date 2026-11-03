Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de tarihi zirvenin detaylarını duyurdu: Türkiye ile Güney Kore arasında 4 kritik anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de tarihi zirvenin detaylarını duyurdu: Türkiye ile Güney Kore arasında 4 kritik anlaşma

12:06, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 12:31, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de tarihi zirvenin detaylarını duyurdu: Türkiye ile Güney Kore arasında 4 kritik anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'de önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 önemli anlaşma imzalanırken; düzenlenen ortak basın toplantısında nükleer iş birliği, savunma sanayisi ve 15 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine vurgu yapıldı.

İki lider heyetler arası görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek yapılan görüşme ve imzalanan anlaşmalara ilişkin detayları açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sayın cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum.

Değerli dostum, Sayın Myung'un davetine icabetle stratejik ortağımız ve yakın dostumuz Kore'yi 8 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı'na sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bundan 76 yıl önce kahraman Mehmetçiğin Kore'nin bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıklarla kan kardeşliğine dönüşen ilişkilerimizin gugün de müstesna düzeyde ayrı bir seyri bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.

Hatırlayacaksınız, değerli dostumu 2025 Kasım ayında ve geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde misafir etmiştik. Hiç şüphesiz karşılıklı bu ziyaretler stratejik ortaklığımıza önemli katkıda bulunuyoruz.

Bugün de birçok konudaki iş birliğimizi dinamik ve geleceğe odaklı şekilde görüyoruz. İlerletecek adımlar ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz görüşmelerimizde öne çıkan alanların başına geldi.

Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük.

Aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık.

Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adımlarımızı atıyoruz.

Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığını nükleer enerji ve ve madencilik oluşturdu. 2025 Kasım ayında Türkiye nükleer enerji şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan Mutabakat zaptı işbirliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor."

LEE: NÜKLEER SANTRAL FİNANSMANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTINI İMZALADIK

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ise yaptığı açıklamada, "Türkiye halkımızın gönlünde kan kardeşimizdir" dedi. Lee,"(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Savunma sanayisi işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık" dedi. Lee,"(Türkiye ile) Nükleer santral finansmanında işbirliği mutabakat zaptını imzaladık" dedi.

TÜRKİYE VE GÜNEY KORE ARASINDA 4 ANLAŞMA

Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine geçildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile bir araya geldi
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile bir araya geldi
8 yıl sonra görkemli karşılama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de
Gündem
8 yıl sonra görkemli karşılama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de
Seul’de gündem savunma ve nükleer enerji
Gündem
Seul’de gündem savunma ve nükleer enerji

Başlıklar :recep tayyip erdoğanerdoğanlee jae myunggüney koreseultürkiye güney kore ilişkileridiplomatik görüşme
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026