Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de tarihi zirvenin detaylarını duyurdu: Türkiye ile Güney Kore arasında 4 kritik anlaşma

İki lider heyetler arası görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek yapılan görüşme ve imzalanan anlaşmalara ilişkin detayları açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sayın cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum.

Değerli dostum, Sayın Myung'un davetine icabetle stratejik ortağımız ve yakın dostumuz Kore'yi 8 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı'na sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bundan 76 yıl önce kahraman Mehmetçiğin Kore'nin bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıklarla kan kardeşliğine dönüşen ilişkilerimizin gugün de müstesna düzeyde ayrı bir seyri bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.

Hatırlayacaksınız, değerli dostumu 2025 Kasım ayında ve geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde misafir etmiştik. Hiç şüphesiz karşılıklı bu ziyaretler stratejik ortaklığımıza önemli katkıda bulunuyoruz.

Bugün de birçok konudaki iş birliğimizi dinamik ve geleceğe odaklı şekilde görüyoruz. İlerletecek adımlar ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz görüşmelerimizde öne çıkan alanların başına geldi.

Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük.

Aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık.

Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adımlarımızı atıyoruz.

Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığını nükleer enerji ve ve madencilik oluşturdu. 2025 Kasım ayında Türkiye nükleer enerji şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan Mutabakat zaptı işbirliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor."

LEE: NÜKLEER SANTRAL FİNANSMANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTINI İMZALADIK

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ise yaptığı açıklamada, "Türkiye halkımızın gönlünde kan kardeşimizdir" dedi. Lee,"(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Savunma sanayisi işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık" dedi. Lee,"(Türkiye ile) Nükleer santral finansmanında işbirliği mutabakat zaptını imzaladık" dedi.

TÜRKİYE VE GÜNEY KORE ARASINDA 4 ANLAŞMA

Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine geçildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon tarafından imzalandı.

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