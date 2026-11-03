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Sokak ortasında tokat atıp dehşeti yaşattı: Salgırganın akılalmaz savunması ortaya çıktı

Sokak ortasında tokat atıp dehşeti yaşattı: Salgırganın akılalmaz savunması ortaya çıktı

13:58, 03/11/2026, Salı
IHA
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Sokak ortasında tokat atıp dehşeti yaşattı: Salgırganın akılalmaz savunması ortaya çıktı
Güvenlik kameralarına yansıyan olay sosyal medyada gündem oldu

Nevşehir’de alışveriş yapmak için market önünde bekleyen S.E., hiç tanımadığı bir şahsın ani ve nedensiz saldırısına hedef oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, arkadan yaklaşan şüphelinin attığı şiddetli tokat sonucu mağdur kadının kulağında işitme kaybı meydana geldi. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan S.E. olayın dehşet anlarını anlatırken, şikayet üzerine kısa sürede yakalanan ve 6 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen saldırganın emniyetteki ilginç savunması pes dedirtti.

Nevşehir’de market önünde alışveriş yapmak için beklediği sırada tanımadığı bir kişinin tokat attığı kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Saldırı sonucu kulağında işitme kaybı meydana gelen kadın, doktorların düzenli kontrol önerdiğini belirterek, "Şu an kulağım tam duymuyor" dedi. Olayın ardından yakalanan ve 6 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten geldikten sonra alışveriş yapmak üzere markete girmek isteyen S.E. (46), market önünde beklediği sırada arkasından gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından yüzüne, sol kulağına gelecek şekilde şiddetli tokat atıldığını iddia etti.


Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, şüphelinin kadına tokat attıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

"Hiç tanımadığım birisi bana tokat attı"

Yaşadığı olayın ardından konuşan S.E., saldırı karşısında büyük şaşkınlık ve korku yaşadığını belirterek, "Marketin önünde beklerken hiç tanımadığım birisi bana tokat attı. O anda ne olduğunu anlamadım. ’Niye bana vurdun’ diye bağırdım ama arkasına bile bakmadan kaçıyordu. Vatandaşlar yakaladı. Benim kafam döndü. Market çalışanları ambulansa haber verdikten sonra bana su verdiler. Ben ambulansla hastaneye gittim" dedi.

"Özür dilerim demekle olmuyor"

Saldırının ardından kulağında işitme kaybı meydana geldiğini ve tedavisinin devam ettiğini anlatan S.E., "Şu an kulağım tam duymuyor. Doktor her ay kontrole geleceğimi söylüyor. Ben kendisine ’niye bana vurdun’ dediğimde sadece ’özür dilerim’ diyor. Ben de kendisinden şikâyetçi oldum. Hem kendisine yaptı hem de bana yaptı. Şu an kulağım duymuyor" ifadelerini kullandı.

İşitme kaybı tespit edildi, şüpheli tutuklandı

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı bulunan Tolga Ç.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.’ye çarptığını öne sürdü.

Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Başlıklar :nevşehirkadına şiddetsaldırıişitme kaybıgüvenlik kamerası
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