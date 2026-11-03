Sokak ortasında tanımadığı kadına tokat attı: 'Kolum çarptı' dedi

Sokak Ortasında Dehşet: Tanımadığı Kadına Tokat Atıp İşitme Kaybına Neden Oldu

Nevşehir’de sokakta kendi halinde bekleyen bir kadına yönelik gerçekleştirilen nedensiz ve şiddet dolu saldırı izleyenleri şoke etti. Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yerinin önünde duran 46 yaşındaki S.E., arkasından yaya olarak yaklaşan 38 yaşındaki Tolga Ç.'nin akılalmaz şiddetine maruz kaldı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadının sol kulağına isabet edecek şekilde acımasızca tokat attığı görüldü. Olayın hemen ardından büyük bir şok yaşayan ve yaralanan mağdur kadın, polis ekiplerine giderek zanlıdan şikayetçi oldu.

Pes Dedirten Savunma: "Kolum Yanlışlıkla Çarptı"

İhbar üzerine harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan güvenlik sorgulamasında altı farklı suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan Tolga Ç., emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek akıllara durgunluk veren bir savunma yaptı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde olayı şu sözlerle anlattı: "Müştekiye kesinlikle isteyerek vurmadım. Yürürken kolum yanlışlıkla S.E.'ye çarptı."

Şüphelinin bu savunması adli makamlarda karşılık bulmadı. Saldırıya uğrayan S.E.'nin hastaneden alınan sağlık raporunda, yüzüne aldığı şiddetli darbe nedeniyle sol kulağında işitme kaybı meydana geldiği tespit edildi. Raporda ayrıca, mağdurun hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek kadar ciddi boyutta olduğu vurgulandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.