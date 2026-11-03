Kırşehir'de köpek dövüştüren 11 kişiye 127 bin lira ceza
Kırşehir'de köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Dronla tespit edilen alanda 15 kişi suçüstü yakalanırken, köpek dövüştürerek bahis oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira idari para cezası kesildi. Dövüştürülen 2 köpek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
KIRŞEHİR'DE KÖPEK DÖVÜŞÜNE JANDARMA BASKINI
Kırşehir'de merkeze bağlı Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpeklerin dövüştürüldüğü alanı tespit etti. Düzenlenen operasyonda 15 kişi suçüstü yakalandı.
11 KİŞİYE 127 BİN 644 LİRA CEZA KESİLDİ
Köpekleri dövüştürerek bahis oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 127 bin 644 lira idari para cezası uygulandı. Olayla bağlantılı 4 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. Dövüştürülen 2 köpek, jandarma ekiplerince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Görüntülerde jandarma ekiplerinin operasyonu, köpek dövüşünün yapıldığı alandan kaçmaya çalışan kişiler ve yakalanan şüphelilerin adliyeye getirildiği anlar yer aldı.