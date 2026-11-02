Gaziantep'te boğazına şeker kaçan 20 aylık bebeği doktor kurtardı
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde muayene sırası bekleyen 20 aylık Civan Aras'ın boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken bebeğe Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat, Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Bebeğin boğazındaki şeker çıkarılırken hayat kurtaran müdahale hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
BOĞAZINA ŞEKER KAÇAN BEBEĞE DOKTORDAN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaşanan olayda, ailesiyle birlikte muayene sırası bekleyen 20 aylık Civan Aras'ın boğazına yediği şeker kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden aile panik yaşarken, yakınlarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat hemen müdahalede bulundu.
HEİMLİCH MANEVRASIYLA NEFES ALMASINI SAĞLADI
Dr. Müslüm Polat, nefessiz kalan bebeğe Heimlich manevrası uyguladı. Hızlı müdahale sonucunda Civan Aras'ın boğazını tıkayan şeker çıkarıldı. Yeniden rahat nefes almaya başlayan bebeğin sağlık durumuna ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı. Yaşananlar hastane koridorundaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde doktorun bebeğe müdahale ettiği anlar yer aldı.