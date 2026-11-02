Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
İmamoğlu davasında tanık anlattı: 3,5 milyon doları valizle teslim ettim

İmamoğlu davasında tanık anlattı: 3,5 milyon doları valizle teslim ettim

19:00, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 19:10, 02/11/2026, Pazartesi
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İmamoğlu davasında tanık anlattı: 3,5 milyon doları valizle teslim ettim
İBB davasında tanıklar, rüşvet ödemesi yapmadan izin alamadıklarını itiraf etti.

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 102. duruşmasında bir kısım tanıklar dinlendi. Tanık Cem Erdinç, belediye danışmanı Altan Ertürk'e 3,5 milyon doları büyük bir valiz içerisinde Sarıyer'de teslim ettiğini söyledi. Tanık Ekrem Reşat Tüzün, reklam izinleri için Kültür AŞ'ye ödeme yapılmasının istendiğini öne sürdü. Duruşmada Beylikdüzü Belediyesine ilişkin iddialar da dinlenirken, İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde intihar eden eşi hakkında konuşan Tanık Arzu Uçar'ın ifadeleri dikkat çekti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım müştekilerin ifadelerinin alınmasından sonra tanıkların dinlenmesine geçildi.

"Eşim, İmamoğlu döneminde üzerine atılan bir suçlama nedeniyle intihar etmiştir"

Tanık Arzu Uçar, Beylikdüzü Belediyesinde eşinin 23 sene görev yaptığını belirterek,
"Eşim, Ekrem İmamoğlu döneminde üzerine atılan bir suçlama nedeniyle intihar etmiştir. İntihar etmeden de Beylikdüzü Belediyesi'nde iptal edilen bir makbuz var. Yalnız iptal edilen makbuzun parası ortada yok. Eşim o belediyede veznedar olarak çalışıyordu."
 dedi.
Eşinin ölümü sonrasında İmamoğlu ile görüştüğünü anlatan tanık Uçar,
"Dedim ki, 'Başkan'ım, siz ev diyorsunuz, bunlar öyle demiyor.' O zaman Ekrem İmamoğlu, 'İş adamları bir araya gelmiş ve almış gibi gösterilir.' dedi. Sonra bize daire bakmamız söylendi. Ben çok şaşırdım. Hani ben gerçekten birilerinden para toplayıp da bize bir daire tutulacak falan diye düşünüyordum."
diye konuştu.

Tanık Uçar, eşinin 160 bin lira yüzünden canından olduğunu, kendilerine evin tapusunun verilmediğini söyleyerek, "Mehmet Murat Çalık benimle hiçbir zaman görüşmedi. 23 senelik çalışma hayatı olan bir insana mobbing uygulandı." dedi.

"Necati Özkan'a parayı teslim ettim"

Bir diğer tanık Aydın Şahin, iş insanı Adem Kameroğlu'nun kendisine yetki verdiğini ve bankadan 2 milyon lira çektiğini belirterek, "Necati Özkan adında biri geldi, ben parayı ona teslim ettim. Necati Özkan da parayı tekrar bizim inşaata yatırdı. Necati Özkan 500 bin lira halinde parayı 4 seferde yatırdı." dedi.

"İzin için Kültür AŞ'ye ödeme yapılmasını istediler"

Tanıklardan Ekrem Reşat Tüzün, savcılıkta verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyleyerek, "Bu reklamlarla ilgili izinleri Kentsel Tasarım Müdürlüğünden alıyorduk daha önce. Herhangi bir bedel vermeden sadece evrakı tamamlayarak alıyorduk. 2020 yılından sonra Kültür AŞ'ye yönlendirildik. Kültür AŞ'ye bir ödeme yaptıktan sonra Kentsel Tasarım Müdürlüğü bize gelip izin verirdi." diye konuştu.

Sistemi anlattı: Ödeme yapmazsak izin çıkmazdı

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, "İfadenizde bir sistemden bahsetmişsiniz. Nedir bu sistem? Bir anlatın." demesi üzerine tanık Tüzün, şunları anlattı:

"Kültür AŞ'ye belli bir ödeme yapmadan izinlerimiz çıkmazdı. Ödeme yaptım. Kültür AŞ'nin kestiği fatura karşılığı EFT ile yaptım ödemeleri. Bütün reklam şirketlerini çağırıyorlardı, yeni bir düzene gidiyoruz diye. Bizi de davet ettiler ve izni alabilmenin yolunun Kültür AŞ'ye ödeme yapmaktan geçtiğini ifade ettiler. Yani izinlerin alınması için Kültür AŞ'ye bir ödeme yapılması istendi ve bu ödemeler yapıldıktan sonra izinler gelmeye başladı."

"3,5 milyon doları valizle teslim ettim"

Tanıklardan Cem Erdinç, olay tarihinde ilaç şirketinde idari işler müdürü olarak görev yaptığını, bu şirkette ayrıca bir de inşaat bölümünün olduğunu ifade ederek, "İnşaat bölümünde genel müdürümüz İlker Aydın, Şişli Belediyesiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu, buradaki iskanla ilgili bir problem olduğunu toplantı esnasında iletti." dedi.

Daha sonrasında müdürleri İlker Aydın'la belediye başkan yardımcısının yanına gittiklerini söyleyen tanık Erdinç, "Bu görüşmeden sonra süreci İlker Aydın takip etti ve bununla ilgili daha sonra dönüş yapacaklarını belirttiler. Aradan belli bir süre geçtikten sonra, İlker Bey görüşmeleri yaptıktan sonra Altan Bey'le (Danışman Altan Ertürk) buluşacağımı, Altan Bey'e bir emanet teslim edeceğimi söyledi. Daha sonra Altan Bey bana bir konum attı Sarıyer tarafından. Ben de ilgili meblağı verdiler ve o meblağı alıp götürüp Sarıyer'de Altan Bey'in bulunduğu yere teslim ettim. Olay bu şekilde gelişti." ifadelerini kullandı.

Başkan Aylan'ın, "Ne kadarlık bir paraydı teslim ettiğiniz?" sorusuna tanık Erdinç, "3,5 milyon dolar. Büyük tek bir valizin içinde teslim ettim." diye cevap verdi.

Bir kısım tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşma, yarına ertelendi.


İBB davasında dudak uçuklatan rakam: 160 milyar lira
Gündem
İBB davasında dudak uçuklatan rakam: 160 milyar lira
Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk' sözleri İmamoğlu'nu çıldırttı: Alnını karışlarım
Gündem
Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk' sözleri İmamoğlu'nu çıldırttı: Alnını karışlarım
Savunma yapan İmamoğlu: Bayılıyorum buna ya ‘İstiklal Marşı’nı benim için yazdı’ diyorum
Gündem
Savunma yapan İmamoğlu: Bayılıyorum buna ya ‘İstiklal Marşı’nı benim için yazdı’ diyorum

Başlıklar :Ekrem İmamoğluCem ErdinçİBB Kültür AŞRüşvetYolsuzluk
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026