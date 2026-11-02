İmamoğlu davasında tanık anlattı: 3,5 milyon doları valizle teslim ettim

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım müştekilerin ifadelerinin alınmasından sonra tanıkların dinlenmesine geçildi.

"Eşim, İmamoğlu döneminde üzerine atılan bir suçlama nedeniyle intihar etmiştir"

Tanık Arzu Uçar, Beylikdüzü Belediyesinde eşinin 23 sene görev yaptığını belirterek, "Eşim, Ekrem İmamoğlu döneminde üzerine atılan bir suçlama nedeniyle intihar etmiştir. İntihar etmeden de Beylikdüzü Belediyesi'nde iptal edilen bir makbuz var. Yalnız iptal edilen makbuzun parası ortada yok. Eşim o belediyede veznedar olarak çalışıyordu." dedi.

Eşinin ölümü sonrasında İmamoğlu ile görüştüğünü anlatan tanık Uçar, "Dedim ki, 'Başkan'ım, siz ev diyorsunuz, bunlar öyle demiyor.' O zaman Ekrem İmamoğlu, 'İş adamları bir araya gelmiş ve almış gibi gösterilir.' dedi. Sonra bize daire bakmamız söylendi. Ben çok şaşırdım. Hani ben gerçekten birilerinden para toplayıp da bize bir daire tutulacak falan diye düşünüyordum." diye konuştu.

Tanık Uçar, eşinin 160 bin lira yüzünden canından olduğunu, kendilerine evin tapusunun verilmediğini söyleyerek, "Mehmet Murat Çalık benimle hiçbir zaman görüşmedi. 23 senelik çalışma hayatı olan bir insana mobbing uygulandı." dedi.

"Necati Özkan'a parayı teslim ettim"

Bir diğer tanık Aydın Şahin, iş insanı Adem Kameroğlu'nun kendisine yetki verdiğini ve bankadan 2 milyon lira çektiğini belirterek, "Necati Özkan adında biri geldi, ben parayı ona teslim ettim. Necati Özkan da parayı tekrar bizim inşaata yatırdı. Necati Özkan 500 bin lira halinde parayı 4 seferde yatırdı." dedi.

"İzin için Kültür AŞ'ye ödeme yapılmasını istediler"

Tanıklardan Ekrem Reşat Tüzün, savcılıkta verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyleyerek, "Bu reklamlarla ilgili izinleri Kentsel Tasarım Müdürlüğünden alıyorduk daha önce. Herhangi bir bedel vermeden sadece evrakı tamamlayarak alıyorduk. 2020 yılından sonra Kültür AŞ'ye yönlendirildik. Kültür AŞ'ye bir ödeme yaptıktan sonra Kentsel Tasarım Müdürlüğü bize gelip izin verirdi." diye konuştu.

Sistemi anlattı: Ödeme yapmazsak izin çıkmazdı

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, "İfadenizde bir sistemden bahsetmişsiniz. Nedir bu sistem? Bir anlatın." demesi üzerine tanık Tüzün, şunları anlattı:

"Kültür AŞ'ye belli bir ödeme yapmadan izinlerimiz çıkmazdı. Ödeme yaptım. Kültür AŞ'nin kestiği fatura karşılığı EFT ile yaptım ödemeleri. Bütün reklam şirketlerini çağırıyorlardı, yeni bir düzene gidiyoruz diye. Bizi de davet ettiler ve izni alabilmenin yolunun Kültür AŞ'ye ödeme yapmaktan geçtiğini ifade ettiler. Yani izinlerin alınması için Kültür AŞ'ye bir ödeme yapılması istendi ve bu ödemeler yapıldıktan sonra izinler gelmeye başladı."

"3,5 milyon doları valizle teslim ettim"

Tanıklardan Cem Erdinç, olay tarihinde ilaç şirketinde idari işler müdürü olarak görev yaptığını, bu şirkette ayrıca bir de inşaat bölümünün olduğunu ifade ederek, "İnşaat bölümünde genel müdürümüz İlker Aydın, Şişli Belediyesiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu, buradaki iskanla ilgili bir problem olduğunu toplantı esnasında iletti." dedi.

Daha sonrasında müdürleri İlker Aydın'la belediye başkan yardımcısının yanına gittiklerini söyleyen tanık Erdinç, "Bu görüşmeden sonra süreci İlker Aydın takip etti ve bununla ilgili daha sonra dönüş yapacaklarını belirttiler. Aradan belli bir süre geçtikten sonra, İlker Bey görüşmeleri yaptıktan sonra Altan Bey'le (Danışman Altan Ertürk) buluşacağımı, Altan Bey'e bir emanet teslim edeceğimi söyledi. Daha sonra Altan Bey bana bir konum attı Sarıyer tarafından. Ben de ilgili meblağı verdiler ve o meblağı alıp götürüp Sarıyer'de Altan Bey'in bulunduğu yere teslim ettim. Olay bu şekilde gelişti." ifadelerini kullandı.

Başkan Aylan'ın, "Ne kadarlık bir paraydı teslim ettiğiniz?" sorusuna tanık Erdinç, "3,5 milyon dolar. Büyük tek bir valizin içinde teslim ettim." diye cevap verdi.

Bir kısım tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşma, yarına ertelendi.

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