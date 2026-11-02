Dev projede son viraj: İki şehir arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı. 312,5 kilometrelik dev projenin 2027 yılında tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşmesi planlanıyor.
Güney Doğu ve Akdeniz bölgesini birbirine bağlayacak olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde önemli aşamalar geride bırakıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölgeye büyük bir ivme kazandırılacağını belirtti.
312,5 KİLOMETRELİK HATTA 200 KM HIZ KAPASİTESİ
Projenin teknik detaylarını paylaşan Bakan Uraloğlu; hat üzerinde 12 tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 istasyonun yer aldığını bildirdi.
Proje tamamlandığında yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.
Çukurova Havalimanı bağlantısı ile Seyhan ve Çukurova viyadüklerinin tamamlandığını aktaran Uraloğlu, Mersin-Adana kesimindeki Tarsus şehir geçişinin kazı ve betonarme işlerinin bittiğini kaydetti.
2027 YILINDA HİZMETE GİRECEK
Hatta yüzde 84,72 ilerleme sağlandığını vurgulayan Bakan, hedeflerinin projeyi 2027 yılında hizmete açmak olduğunu ifade etti.
SANAYİ VE LİMANLAR ARASINDA GÜÇLÜ LOJİSTİK BAĞ
Hattın sadece yolcu değil, yük taşımacılığı için de stratejik önem taşıdığını belirten Uraloğlu, Mersin Limanı ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki bağlantının güçleneceğini, böylece sanayicinin lojistik maliyet avantajı kazanarak ihracat kapasitesini artıracağını belirtti.
KALKINMA YOLU VE ORTA KORİDOR'A ENTEGRE OLACAK
Projenin uluslararası tedarik zincirleri açısından kritik rol oynayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, hattın Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinde yer alması sayesinde Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerin gelişmesine doğrudan katkı sunacağını açıkladı.