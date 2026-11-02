Dev projede son viraj: İki şehir arası 2 saat 15 dakikaya düşecek

Kilosu 1.4 milyon lira: 'Dünyanın en pahalı baharatı'nda tarihi keşif! Normalde 3 tane oluyordu, üretim bir anda fırlayacak

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranda, normalde üç olan kırmızı stigma sayısının dörde çıkmasıyla aynı sayıda çiçekten elde edilen ürün miktarının yaklaşık yüzde 33 artırılması hedefleniyor.