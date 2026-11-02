Aziz Yıldırım yeni hoca için kararını verdi: Deneyimli teknik adam İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışında sona gelindi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik adamı İstanbul'a davet ettiği bildirildi.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda karar verildi.
İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.
HT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Conceiçao isminde mutabakata vardı.
Deneyimli çalıştırıcının kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
51 yaşındaki Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde bugüne kadar 13 kupa kazandı. En başarılı dönemini, 7 yıl görev yaptığı Portekiz temsilcisi Porto'da geçiren deneyimli teknik adam, bu süreçte 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı.
Conceiçao, Milan ile 1 İtalya Süper Kupası, yardımcı hoca olarak çalıştığı Standard Liege ile de 1 Belçika Kupası zaferi yaşadı.