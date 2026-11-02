Aziz Yıldırım yeni hoca için kararını verdi: Deneyimli teknik adam İstanbul'a geliyor

51 yaşındaki Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde bugüne kadar 13 kupa kazandı. En başarılı dönemini, 7 yıl görev yaptığı Portekiz temsilcisi Porto'da geçiren deneyimli teknik adam, bu süreçte 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı.





Conceiçao, Milan ile 1 İtalya Süper Kupası, yardımcı hoca olarak çalıştığı Standard Liege ile de 1 Belçika Kupası zaferi yaşadı.