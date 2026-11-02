Sergio Conceiçao kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Sergio Conceiçao kimdir?

Sérgio Conceiçao (tam adıyla Sérgio Paulo Marceneiro da Conceiçao), Portekizli eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk döneminde sağ kanat oyuncusu olarak görev yapan Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde özellikle Porto'daki başarılarıyla öne çıktı.





2017 yılında Porto'nun başına geçen Portekizli çalıştırıcı, yedi sezon boyunca takımın teknik direktörlüğünü yaptı ve kulüp tarihinin en başarılı teknik adamlarından biri haline geldi.





Sergio Conceiçao nereli?

Sergio Conceiçao, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz'in Coimbra kentinde dünyaya geldi. Portekiz vatandaşı olan teknik adam, futbolculuk kariyerinde ülkesinin yanı sıra İtalya, Belçika, Kuveyt ve Yunanistan'da forma giydi.





Sergio Conceiçao kaç yaşında?

15 Kasım 1974 doğumlu olan Sergio Conceiçao, 2 Kasım 2026 itibarıyla 51 yaşındadır. Portekizli teknik direktör, 15 Kasım 2026 tarihinde 52 yaşına girecek.



