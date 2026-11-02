Sergio Conceiçao kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun kariyeri merak konusu oldu. Porto'da görev yaptığı dönemde kazandığı kupalarla dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, Avrupa futbolunun tanınan teknik direktörleri arasında yer alıyor. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ı çalıştıran Conceição hakkında futbolseverler, "Sergio Conceiçao kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı ve kaç kupa kazandı?" sorularına yanıt arıyor.
Sergio Conceiçao kimdir?
Sérgio Conceiçao (tam adıyla Sérgio Paulo Marceneiro da Conceiçao), Portekizli eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk döneminde sağ kanat oyuncusu olarak görev yapan Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde özellikle Porto'daki başarılarıyla öne çıktı.
2017 yılında Porto'nun başına geçen Portekizli çalıştırıcı, yedi sezon boyunca takımın teknik direktörlüğünü yaptı ve kulüp tarihinin en başarılı teknik adamlarından biri haline geldi.
Sergio Conceiçao nereli?
Sergio Conceiçao, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz'in Coimbra kentinde dünyaya geldi. Portekiz vatandaşı olan teknik adam, futbolculuk kariyerinde ülkesinin yanı sıra İtalya, Belçika, Kuveyt ve Yunanistan'da forma giydi.
Sergio Conceiçao kaç yaşında?
15 Kasım 1974 doğumlu olan Sergio Conceiçao, 2 Kasım 2026 itibarıyla 51 yaşındadır. Portekizli teknik direktör, 15 Kasım 2026 tarihinde 52 yaşına girecek.
Sergio Conceiçao hangi takımları çalıştırdı?
Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Conceiçao, farklı ülkelerde önemli takımlarda görev aldı.
Portekizli teknik adamın çalıştırdığı takımlar şöyle:
Olhanense (2012-2013)
Académica (2013-2014)
Braga (2014-2015)
Vitória Guimarães (2015-2016)
Nantes (2016-2017)
Porto (2017-2024)
Milan (2024-2025)
Al Ittihad (2025-2026)
Conceiçao, özellikle Porto'da geçirdiği yedi yıllık dönemde önemli başarılara imza attı. Milan'daki kısa görev süresinde de İtalya Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.
Sergio Conceiçao kaç kupa kazandı?
Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı. Bu kupaların 11'ini Porto'nun başında elde eden Portekizli çalıştırıcı, Milan ile de İtalya Süper Kupası sevinci yaşadı.
Porto ile kazandığı kupalar:
3 Portekiz Ligi şampiyonluğu
4 Portekiz Kupası
3 Portekiz Süper Kupası
1 Portekiz Lig Kupası
Milan ile kazandığı kupa:
- 1 İtalya Süper Kupası (2025)
Porto'daki başarılarıyla kulüp tarihine geçen Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinin en parlak dönemini Portekiz ekibinde yaşadı.
Sergio Conceiçao hangi takımı çalıştırdı?
Sergio Conceiçao, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'da görev yaptı. Ekim 2025'te takımın başına geçen Portekizli teknik adam, Haziran 2026'da kulüpten ayrıldı.
2 Kasım 2026 itibarıyla herhangi bir takımın teknik direktörlüğünü yapmıyor.