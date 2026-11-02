Galatasaray'daki krizin perde arkasından Fenerbahçe detayı çıktı

Galatasaray yönetiminde yaşanan tartışma istifaları getirdi. Derbi sonrasında yapılan yönetim kurulu toplantısında Abdullah Kavukcu ile tartışan 2. Başkan Metin Öztürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Disiplin Kuruluna sevki gündemde olan Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak’la ilgili fikir ayrılığına düşen ikiliden Kavukcu, Öztürk’ü derbide protokolde Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile yan yana oturması sebebiyle sert şekilde eleştirdi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Göktürk’ün geçmişte hem kendisini hem de Galatasaray’ı hedef alan açıklamalarını hatırlatan Kavukcu, Öztürk’e büyük tepki gösterdi.

Bu tartışma, bardağı taşırdı. İkilinin yaşadığı tartışma fiziksel müdahaleye kadar varınca Metin Öztürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peşinden Kavukcu da konunun abartılı şekilde kamuoyuna yansıtıldığını söyleyip istifasını açıkladı.

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Galatasaray'da bir istifa daha! Kararını duyurdu