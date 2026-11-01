Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki: "Hakem faciasıyla 2 puanımız gitti!"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Kasımpaşa, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada son bölümde bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarda hakem kararlarını eleştirdi.Takımının performansından memnun olduğunu belirten Belözoğlu, karşılaşmada daha iyi oynayan tarafın Kasımpaşa olduğunu savunurken hakem yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.

"BUGÜN HAKEM ÇOK AMA ÇOK KÖTÜ MAÇ YÖNETTİ"

Beşiktaş'ın oyun yapısını değerlendiren Emre Belözoğlu, rakiplerinin hücum organizasyonlarına karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Kenar-8-bek rotasyonunu en iyi yapan, ceza sahasında hızla çoğalan, çok rotasyonları olan bir takım. Vincenzo hocaya Avrupa'da da rakip oldum. Burada gayet başarılı işler yapıyor. Buna çok iyi karşılık verdik.

Bugün daha iyi oynayan bir Kasımpaşa vardı. Hızlı kaymalara ihtiyacımız vardı. Ne zaman bekleri iyi savunduk, o zaman Beşiktaş'ı püskürttük."

VERİLMEYEN KIRMIZI KARTLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncularının hakkını savunması gerektiğini vurgulayan Belözoğlu, hakemin yönetimini eleştirdi ve karşılaşmada kırmızı kart gerektirdiğini düşündüğü pozisyonlara dikkat çekti.

"Oyuncularımın hakkını aramam lazım. Bugün hakem çok ama çok kötü maç yönetti. Sınıfta kaldı. Bir takımın hakkı bu kadar yenmez. 1. dakikada, 40. dakikada verilmeyen kırmızı kart. Adam Arous'un görmediği kırmızı kart. Korner atılıyor, faul veriyor, kimse kaleciye dokunmuyor."

Kasımpaşa'nın önceki sezondan bu yana hakem kararları nedeniyle mağdur edildiğini öne süren Belözoğlu, "Kasımpaşa'ya geçen seneden beri bu hatalar yapılıyor aleyhine" ifadelerini kullandı.

"HAKEM FACİASIYLA 2 PUANIMIZ DAHA GİTTİ"

Takımının mücadele gücüne ve oyuncularının performansına da değinen Emre Belözoğlu, elde edilen beraberliğin ardından üzülmesi gereken tarafın Kasımpaşa olduğunu söyledi.

"Üzülmesi gereken taraf biziz. Amedspor maçından sonra hakem faciasıyla 2 puanımız daha gitti. Hakem hatalarına bağlı olarak 4-5 puan daha fazlamız olması lazımdı."

Belözoğlu, oyuncularının son ana kadar mücadeleyi bırakmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Sadece çalışmanın, tekrarların, inanmanın eseriyiz. En büyük pay sahibi oyuncularım."

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