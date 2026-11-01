Anderson Talisca şoke eden gerçeği açıkladı: O yoruma beğeni yağdı!

Fenerbahçe'de forma giyen Anderson Talisca hakkında yapılan bir sosyal medya paylaşımı gündem oluşturdu. Sarı-Lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın Brezilyalı futbolcunun takımdan gönderilmesine yönelik sözlerine, Talisca'nın Instagram üzerinden yanıt verdiği görüldü.

ERSUN YANAL'DAN TALİSCA SÖZLERİ

Ersun Yanal, Talisca'nın performansına dikkat çekerek oyuncunun takımdan ayrılmasına tepki gösterdi. Yanal'ın paylaşımında şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?"

TALİSCA'DAN ACUN ILICALI GÖNDERMESİ

Talisca'ya atfedilen yanıtta ise Acun Ilıcalı detayı dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, Ersun Yanal'ın yorumuna şu sözlerle karşılık verdi;

"Bütün bunların neden yaşandığını anlamak kolay! Sonuçta beni kulübe getiren kişi Acun Ilıcalı'ydı."

Söz konusu yanıt sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Talisca'nın Acun Ilıcalı'ya yönelik bu sözleri, Fenerbahçe'deki transfer sürecine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

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