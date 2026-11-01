Arda Güler Fenerbahçe’ye kazandırmaya devam ediyor: 2 milyon euroluk bonus!
Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıkmasıyla Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırması beklenen Arda Güler'in transferindeki bonus maddelerinin tamamlanması gündemde. Bu ödemenin gerçekleşmesiyle sarı-lacivertlilerin milli futbolcudan elde ettiği toplam gelir ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki maç sayısıyla sarı-lacivertli kulübe önemli bir gelir daha kazandırmaya hazırlanıyor.
2023 yazında Real Madrid'e transfer olan milli futbolcunun sözleşmesinde, performansına bağlı olarak ödenmesi kararlaştırılan bonus maddeleri bulunuyor.
Bu kapsamda Arda'nın İspanyol ekibiyle 125. resmi maçına çıkması, Fenerbahçe'ye 2 milyon euroluk ek gelir sağlayacak.
FENERBAHÇE'NİN TOPLAM GELİRİ 30 MİLYON EUROYA ULAŞACAK
Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak en fazla 10 milyon euro bonus karşılığında anlaşmıştı.
Sarı-lacivertliler ayrıca milli futbolcunun ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda, Real Madrid'in elde edeceği bonservis gelirinin yüzde 20'sini alma hakkını da elinde bulunduruyor.
125 maçlık bonusun da devreye girmesiyle Fenerbahçe'nin Arda Güler transferinden elde ettiği toplam gelirin 30 milyon euroya ulaşması ve sözleşmedeki bonusların tamamlanması bekleniyor.