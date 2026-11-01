Arda Güler Fenerbahçe’ye kazandırmaya devam ediyor: 2 milyon euroluk bonus!

FENERBAHÇE'NİN TOPLAM GELİRİ 30 MİLYON EUROYA ULAŞACAK

Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak en fazla 10 milyon euro bonus karşılığında anlaşmıştı.



