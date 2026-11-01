Galatasaray'dan dikkat çeken yasak: Artık o kıyafetleri giyemeyecekler

Amed - Eyüpspor: 5-1 (Maç Özeti İzle - VİDEO)

Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ermal Krasniqi, 35. dakikada Gift Orban ve 42, 51 ile 83. dakikalarda ise Samuel Ballet kaydetti. Eyüpspor'un tek golünü ise 73. dakikada Ahmed Abdullahi kaydetti. Amed - Eyüpspor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz. Amed - Eyüpspor 5-1 maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz. Amed - Eyüspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.