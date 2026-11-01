Galatasaray'dan dikkat çeken yasak: Artık o kıyafetleri giyemeyecekler
Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan çuvallarının yüklenmesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin firmaya tepkisi ve aldığı yeni karar gündem oldu.
Galatasaray'ın takım otobüsünün bagaj bölümüne patates ve soğan çuvallarının yerleştirildiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Taraftarların merak ettiği olayın perde arkasına ilişkin gazeteci Ali Naci Küçük'ten açıklama geldi.
Ali Naci Küçük, voleybolda oynanan bir alt lig karşılaşması sırasında firma çalışanı şoförün kimseye haber vermeden patates ve soğanları otobüse yüklediğini aktardı.
Küçük, Galatasaray'ın firmayla iletişime geçtiğini, şirketin özür dilediğini ve sorumlu çalışanın işten çıkarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Voleybolda bir alt lig maçında firma çalışanı şoför, kimseye söylemeden patates - soğanları, otobüse yüklüyor. Firmayla temasa geçiyor Galatasaray, firma özür diliyor. O kişi işten çıkartılıyor. Galatasaray da bir karar alıyor; artık şoförler, Galatasaray takım eşofmanı ve kıyafeti giymeyecek."