Fabrikadaki işini bıraktı, devlet desteğiyle kendi işini kurdu: Herkes ona 'Hanımağa' diyor

Uşak'ta tekstil fabrikasında çalışırken çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek ve kendi işini kurmak isteyen Mürşide Türk, devlet desteğiyle aldığı iki inekle başladığı hayvancılıkta eşi ve ailesinin de desteğiyle hayvan sayısını artırarak köyünün "hanımağa"sı oldu. Sabah erken saatlerde besihanesine giden Türk, burada hayvanlarının yemlemesini yapıyor.