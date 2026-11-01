Akaryakıtta ÖTV zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Gece yarısı yürürlüğe giren ÖTV kaynaklı artışla benzinin litresine 4,15 TL, motorinin litresine ise 3,60 TL zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı üç büyükşehirde 100 TL sınırını aştı. İşte 1 Kasım 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında ÖTV kaynaklı beklenen artış gerçekleşti.
Gece yarısından itibaren geçerli olan zamlı tarifeler tabelalara yansıdı ve benzin ile motorin fiyatlarında yeni seviyelere ulaşıldı.
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV kaynaklı yapılan düzenleme doğrultusunda benzine litre başına 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapıldı.
Gece yarısı itibarıyla geçerli kılınan zamlı tarifeler sonrasında fiyatlar güncellendi.
MOTORİNİN LİTRESİ 100 TL SINIRINI AŞTI
Son zamların ardından motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de 100 TL barajını geçti. İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin 100,50 TL'ye, Ankara'da 101,60 TL'ye, İzmir'de ise 101,90 TL'ye yükseldi.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,40 TL | Motorin 100,50 TL | LPG 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,30 TL | Motorin 100,30 TL | LPG 40,60 TL
Ankara: Benzin 81,40 TL | Motorin 101,60 TL | LPG 41,29 TL
İzmir: Benzin 81,70 TL | Motorin 101,90 TL | LPG 41,20 TL
İL İL FİYAT FARKLILIKLARI DEVAM EDİYOR
Dağıtım şirketleri ve nakliye maliyetlerine göre şehirler ve yakıt türleri arasında oluşan fiyat farklılıkları ile 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla benzin 80 TL'nin, motorin ise 100 TL'nin üzerinde işlem görüyor.