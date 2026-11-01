Karar Resmi Gazete'de: SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Muhsin Atcı getirildi. Karar kapsamında SPK Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci, üyeliğine de Yasemin Girici atandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş da görevden alındı.
Muhsin Atcı kimdir?
1979 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Muhsin Atcı, ortaokul ve lise öğrenimini Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nda gösterdiği başarıyla yerleştiği İvriz Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Atcı, 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye bölümündeki doktora çalışmasını ise sürdürüyor.
Meslek hayatına 2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlayan Atcı, 2005'te Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008'de Gelirler Kontrolörü, 2010'da ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 2011 yılında kurulmasının ardından Vergi Müfettişi olarak atandı.
Atcı, 15 Eylül 2014-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31 Temmuz 2017-18 Nisan 2019 döneminde Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 7 Ekim 2023'te Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanan Atcı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevine getirildi.
İyi derecede İngilizce bilen Muhsin Atcı, evli ve üç çocuk babasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları şöyle: