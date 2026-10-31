Erdoğan 'Sağlıkta zirveye oynuyoruz' diyerek duyurdu: Kendi ultrason cihazımızı geliştireceğiz

12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek, sağlık altyapısı ve yerli tıbbi cihaz üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık çalışanlarının vatandaşların kaliteli sağlık hizmetlerine hızlı erişebilmesi için yoğun bir tempoda görev yaptığını belirten Erdoğan, hekimlerin çoğu zaman kendilerine ve ailelerine ayıracakları zamandan fedakârlık ettiğini söyledi.

Kamuda ve özel sektörde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Erdoğan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda düzenlenen kurultayın, yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti. Erdoğan, törende ödül alacak bilim insanları ve firmaları da tebrik etti.

"Tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı artık biz üretiyoruz"

Tıpta yapay zeka ve dijitalleşmeyle birlikte önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Erdoğan, yatırımlar, destekler ve teşviklerle sağlık altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

Sağlıkta yerli üretim modeline dikkat çeken Erdoğan, "Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz. Batman’da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Kalp-akciğer makinesinin de öz kaynaklarla geliştirilerek kullanıma sunulduğunu belirten Erdoğan, yerli ultrason cihazı üretimini hedeflediklerini ve yıllık 700 cihaz üretileceğini söyledi.

"Sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz"

Bilim insanlarının çalışmalarının gençlere örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, geçmişteki başarıların yeni buluşlarla sürdürülmesini kıymetli bulduğunu ifade etti.

Yerli tıbbi cihaz üretimindeki adımları başlangıç olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Savunma sanayisinde nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz. Sizlerin de güçlü destekleriyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz" dedi.

Özgün

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