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Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Dört faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Dört faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

19:22, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 20:17, 30/10/2026, Cuma
DHA
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Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Dört faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da 4 ayrı faili meçhul cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek yaptığı açıklamada "Aradan kaç yıl geçerse geçsin, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin takipçisi olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız. 68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin takipçisi olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin işbirliğiyle Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da 4 ayrı faili meçhul dosya yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkanlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları ışığında deliller yeniden değerlendirildi."

ÖMER FARUK AKILLI CİNAYETİ

Bakan Gürlek, Konya-Ankara karayolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Ömer Faruk Akıllı’nın dosyasına ilişkin, "Maktulün Bursa’da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA BULUNAN BEBEK CESEDİ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyasının yeniden ele alındığını aktaran Gürlek, "Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamasını yaptı.

Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in dosyasının yeniden ele alındığını aktaran Gürlek, farklı illerde 32 kişiden ifade alındığını, tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden incelendiğini açıladı. Bakan Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 6 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

İBRAHİM AKGÖL CİNAYETİ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl’ün dosyasının da 20 yıl sonra yeniden ele alındığını kaydeden Gürlek şöyle devam etti:

"Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. 16 ilde, 10’u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu. Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Soruşturmaları titizlikle yürüten Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay İl Emniyet Müdürlüklerimize, Konya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, adalet bekleyen ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplum vicdanındaki yaraların sarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz."


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Başlıklar :Adalet BakanıAkın GürlekFaili meçhul
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