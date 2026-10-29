Bakan Gürlek: Peribacasındaki çökmeye ilişkin soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Göreme beldesinde ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı peribacası çökmesiyle ilgili ivedilikle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nevşehir’imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet başsavcı vekilimiz ve 2 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum. Nevşehir’imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.