Şişli'de taksiciler protesto için araçlarıyla Büyükdere Caddesi’ndeki şeritleri kapattı

İstanbul'un en yoğun ana arterlerinden biri olan Büyükdere Caddesi, skandal görüntülere ve trafik kaosuna sahne oldu. İddialara göre sayıları 100 ila 150 arasında değişen taksici grubu, Maslak güzergahında araçlarını izinsiz bir şekilde konvoy halinde cadde üzerine park ederek trafiği tamamen kesti.

Şişli sınırlarında yer alan ulaşım teknolojisi şirketi Martı'nın ofisi önünde toplanarak eylem yapmak isteyen taksiciler, bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. İzinsiz olduğu belirtilen eylem nedeniyle bölgede tansiyon yükselirken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak ve trafiği açmak için müdahaleye başladı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Taksicilerin caddeyi kapatması nedeniyle Maslak ve çevresinde trafik adeta kilitlendi. Yolda mahsur kalan ve işine gitmeye çalışan vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. O anları motosikletinin kask kamerasıyla kayda alan bir vatandaşın yaşananlara isyan ettiği görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcıları, izinsiz eylem yaparak binlerce İstanbullunun mağdur olmasına neden olan gruba sert eleştirilerde bulunurken, olayla ilgili inceleme ve güvenlik önlemleri sürdürülüyor.