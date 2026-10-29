Türk Devletleri Medeniyet Parkı açılıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TDT liderleri Beştepe’deki tören alanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devletleri liderlerinin katılımıyla açılışı yapılan Beştepe Millet Ormanı, 645 bin metrekarelik alanda kurulu tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentlilere hizmet verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Ankara'da oluşturulan Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin katılımıyla halka açıldı.

Liderler burada yapılan gösterileri izledikten sonra "Aile Fotoğrafı" çekildi.

92 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası yansıtan eserleri ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak orman, yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğüne karşılık gelen 645 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Tematik bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk parkları ve kültürel duraklarıyla başkentin yeni yaşam alanları arasında yer alıyor.

203 FARKLI BİTKİ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Alan içerisinde 72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü olmak üzere toplam 203 farklı bitki türüne ev sahipliği yapan ormanda, dikimi gerçekleştirilen 410 bin fidanla birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Alanın 285 bin metrekaresini ise çim alanlar oluşturuyor.

Ziyaretçilere farklı bitki türlerini yakından tanıma fırsatı sunan Orman Meyveleri Bahçesi'nde 8, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde 16 tür yetiştiriliyor

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