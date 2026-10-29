Türk dünyasının dışişleri bakanları Ankara’da toplandı
Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi kapsamında düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. Türk dünyasından üst düzey temsilcilerin katıldığı toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishangulıyev ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.
Bakan Fidan, katılımcıları karşıladıktan sonra aile fotoğrafı çekildi. Toplantı, basına kapalı devam ediyor.