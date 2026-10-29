Kamuda maaş sistemi değişiyor: 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren yeni model yolda
Kamuda görev yapan 5 milyon 400 bin personeli yakından ilgilendiren yeni bir maaş ve ücret modeli yolda. Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte, kamu çalışanlarının maaş ödemelerinde farklı istihdam statülerinden kaynaklanan karmaşıklığın giderilmesi hedeflenirken, ücretlerin yapılan işin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyine göre yeniden yapılandırılması planlanıyor.
Maaşlarda yeni dönem: Kriter yetki ve sorumluluk olacak
Mevcut kamu personel mevzuatında kadrolu, sözleşmeli veya işçi statüsünde olmaya göre değişen farklı ödeme kuralları bulunuyor. TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, hayata geçirilecek olan yeni çalışmayla bu farklılıklar analiz edilerek çok daha sade bir ücret sistemi oluşturulacak. Yeni modelde yalnızca unvanlar değil, personelin üstlendiği yetki ve sorumluluk seviyeleri de ön planda tutularak yeni maaş düzeyleri belirlenecek.
Kamunun istihdam tablosu: Hangi statüde kaç kişi çalışıyor?
2027 Yıllık Programı'nda yer alan güncel verilere göre, kamu kurumlarında istihdam edilen 5 milyon 400 bin personelin 3 milyon 582 bini kadrolu çalışanlardan oluşuyor. Kamuda ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi ve yaklaşık 420 bin sözleşmeli personel görev yapıyor. Diğer istihdam statülerinde çalışanların sayısı ise 148 bin civarında seyrediyor.
Kariyer mesleklerine özel düzenleme geliyor
Yeni program kapsamında sadece genel ücret sistemi değil, kariyer meslek personeline yönelik mevzuat da güncelleniyor. Bu kapsamda yetişmiş ve nitelikli personelin kamu kurumlarında tutulmasını sağlamak amacıyla söz konusu çalışanların görev alanları, atanma süreçleri ve meslekte yükselme şartları yeniden düzenlenecek.
Çalışmayı dört kritik kurum yürütecek
Kamu personelinin maaş sistemini temelden değiştirecek olan bu kapsamlı çalışma; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın koordinasyonuyla ortaklaşa yürütülecek.
Takvim ve maaşlara etkisi henüz belirsiz
Üzerinde çalışılan bu yeni düzenlemenin hangi çalışan gruplarını ne oranda etkileyeceği ve maaşlarda doğrudan bir artışa ya da farklılaşmaya yol açıp açmayacağı şimdilik bilinmiyor. Yeni sistemin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair kesinleşmiş bir takvim de henüz netlik kazanmadı.