Ödemeler hesaplara aktarılıyor: Bakan Göktaş duyurdu

Uzman isim milyonlarca çalışanı ilgilendiren tüyoyu verdi: Bir gün bile geciken bütün tazminatından oluyor

İş hayatında haksızlığa uğradığınızda veya bir kural ihlaliyle karşılaştığınızda sadece "haklı" olmanız tazminatınızı kurtarmaya yetmiyor. İş Kanunu'nun detaylarında yer alan ve pek çok kişinin gözden kaçırdığı o "gizli süre", en haklı olduğunuz anlarda bile sizi bir günde haksız duruma düşürerek tüm haklarınızı elinizden alabilir. Peki, tazminat hakkını bir anda buharlaştıran süre sınırı tam olarak nedir ve bu kritik takvim nasıl işliyor? İşte detaylar