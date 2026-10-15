Ödemeler hesaplara aktarılıyor: Bakan Göktaş duyurdu
Evlerinde bakımı sağlanan tam bağımlı vatandaşlar ile aileleri için Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay 7,8 milyar liralık ödeme hesaplara yatırılmaya başlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin kendi ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürmelerini destekleyen Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana uygulandığını belirtti. Aile bütünlüğünün korunmasının önemine değinen Göktaş, bakım hizmetinin bireylerin alışık oldukları yaşam ortamından uzaklaşmadan, yakınlarının desteğiyle hayatlarını sürdürmelerine katkı sağladığını ifade etti.
492 bin kişi yardımdan yararlanıyor
Evde Bakım Yardımı çerçevesinde hak sahibi vatandaşlara aylık 15 bin 755 lira veriliyor. Bakan Göktaş, uygulamadan şu anda 492 bin kişinin faydalandığını aktararak bu ay yapılacak toplam 7,8 milyar liralık ödemenin engelli bireylere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.