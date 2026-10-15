30 yıllık şirket iflas etti: Pandemide kritik üretime imza atmışlardı
İzmir’de tıbbi malzeme üretimi alanında yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren firma hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Aynı konkordato dosyasında yer alan diğer şirketin konkordato talepleri reddedilirken şirketlere yönelik tedbirler kaldırıldı.
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı şirketin iflas kararıyla birlikte mali durumuna ilişkin yargı sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. İzmir’in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Farlab, yaklaşık 30 yıldır tıbbi malzeme üretimi yapıyordu.
Mahkemenin kararı, aynı dosyada bulunan diğer şirketleri de etkiledi. Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret AŞ ile S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ’nin konkordato talepleri kabul edilmedi.
Kararla birlikte üç şirket hakkında daha önce uygulanan kesin mühlet ve tedbirler kaldırıldı. Konkordato komiser heyetinin görevi de sona erdirildi. Böylece dosyadaki konkordato süreci tamamlanırken Farlab için tasfiye aşamasına geçilmiş oldu.
COVID-19 TEST KİTİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Türklab ve Farlab, COVID-19 salgını sırasında geliştirdikleri antijen test kitiyle dikkat çekmişti. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında, yerli antikor kullanılarak geliştirilen test kitinin üretildiği ve yurt dışına ihraç edildiği belirtilmişti.
Şirketlerin salgın dönemindeki ürün geliştirme ve ihracat faaliyetleri, alınan mahkeme kararını yeniden gündeme taşıdı.