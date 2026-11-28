Yazlıklar, kiracılar ve yeni ev alanlar için kurallar

Muafiyet ve ödeme yükümlülüğü konusunda bazı özel durumlar ise şöyle işliyor:

• Yazlık ve yayla evleri: Yılın yalnızca belirli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan bu tür taşınmazlar muafiyet kapsamı dışında kalıyor.

• Kiraya verip kirada oturanlar: Tek konutunu kiraya vererek başka bir evde kiracı olarak ikamet edenler, diğer şartları da taşımaları halinde vergiden muaf tutuluyor. Ancak başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergi ödemekle yükümlü sayılıyor.

• 2026 yılında taşınmaz alanlar: Bu yıl içerisinde ev veya taşınmaz satın alan vatandaşların 2026 yılına ait emlak vergisini ödeme sorumluluğu bulunmuyor; mevcut yılın vergisi satıcıya ait kabul ediliyor. Yeni malikin vergi mükellefiyeti 2027 yılında başlayacak olsa da, yıl sonuna kadar ilgili belediyeye yasal bildirim yapma zorunluluğu bulunuyor.