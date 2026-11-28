Türkiye genelinde milyonlarca konut, iş yeri, arsa ve arazi sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde kritik viraja girildi. Mülk sahiplerinin cezai işlemle karşılaşmamak için ödemelerini en geç 30 Kasım Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.
Yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin ilk dönemi mart, nisan ve mayıs aylarında tamamlanmıştı. Yılın son ödeme dönemi olan kasım ayında ise yalnızca ikinci taksitini yatırmamış mükellefler işlem yapacak; yıllık borcunun tamamını ilk taksit döneminde ödeyen taşınmaz sahiplerinin yeniden ödeme yapmasına gerek bulunmuyor.
Ödemeyi geciktirenlere aylık yüzde 3,7 faiz
Belediyelere yapılması gereken ödemeler için tanınan yasal süre 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimiyle sona erecek. Bu tarihe kadar vergisini yatırmayan tapu sahipleri, borçlarına eklenecek aylık yüzde 3,7 oranındaki gecikme zammıyla karşı karşıya kalacak. Gecikme süresinin bir aydan kısa olması durumunda ise ceza tutarı günlük bazda hesaplanarak borca yansıtılacak.
Vezneler hafta sonu da açık, dijital kanallar devrede
Mükellefler, emlak vergisi ödemelerini taşınmazlarının bağlı bulunduğu belediyelerin veznelerinden bizzat gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra ilgili belediyenin altyapısına bağlı olarak şu dijital kanallar da kullanılabiliyor:
• Belediyelerin e-belediye sistemleri
• e-Devlet kapısı
• Anlaşmalı bankalar
İşlem yapmadan önce güncel borç tutarının ve aktif ödeme kanallarının ilgili belediyeden teyit edilmesi önem taşıyor. Ayrıca son günlerde oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla bazı belediyeler 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri de veznelerini açık tutma kararı aldı. Hafta sonu işlem yapacak vatandaşların, mesai saatlerini ilgili belediyenin resmî internet sitesinden kontrol etmesi gerekiyor.
Emlak vergisinden kimler muaf tutuluyor?
Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan belirli gruplar, gerekli koşulları taşımaları halinde emlak vergisinden muaf tutuluyor. Muafiyet kapsamına giren gruplar şunlar:
• Ev kadınları ve işsizler
• Emekliler
• Engelliler
• Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri
Bu haktan yararlanabilmek için gelir şartının da sağlanması gerekiyor. Hiçbir geliri bulunmadığını belgeleyenler ile yalnızca emekli, dul veya yetim aylığı alanlar muafiyetten faydalanabiliyor. Ayrıca 2025 yılı içerisindeki mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye gelirlerinin toplamının 330 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.
Yazlıklar, kiracılar ve yeni ev alanlar için kurallar
Muafiyet ve ödeme yükümlülüğü konusunda bazı özel durumlar ise şöyle işliyor:
• Yazlık ve yayla evleri: Yılın yalnızca belirli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan bu tür taşınmazlar muafiyet kapsamı dışında kalıyor.
• Kiraya verip kirada oturanlar: Tek konutunu kiraya vererek başka bir evde kiracı olarak ikamet edenler, diğer şartları da taşımaları halinde vergiden muaf tutuluyor. Ancak başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergi ödemekle yükümlü sayılıyor.
• 2026 yılında taşınmaz alanlar: Bu yıl içerisinde ev veya taşınmaz satın alan vatandaşların 2026 yılına ait emlak vergisini ödeme sorumluluğu bulunmuyor; mevcut yılın vergisi satıcıya ait kabul ediliyor. Yeni malikin vergi mükellefiyeti 2027 yılında başlayacak olsa da, yıl sonuna kadar ilgili belediyeye yasal bildirim yapma zorunluluğu bulunuyor.
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