Kahvenin çekirdek olarak işletmeye ulaşmasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her aşamasında büyük keyif aldığını belirten Yıldırım, üretim sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:





"Burada yeşil çekirdekler geliyor. Kahve kavrumdan önce analiz ediliyor. Analiz süreçlerinden sonra kavrum, paketleme ve toptan ve perakende satış aşamaları geliyor. Kendi markamızla üretim yapıyoruz, bunun patenti de bizde. İşletmeyi kurarken KOSGEB'den destek aldık. Girişimci Destek Programı’ndan yararlanıp makinelerimizi aldık. Bir makinemizde numuneleri kavuruyoruz. Orada yaptığımız denemelerde lezzeti ayarladığımızda aynı değerlerle diğer makinemizde büyük kavrumu gerçekleştiriyoruz."