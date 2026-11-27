Mahkeme dışında toplanan kazazede yakınları, şüphelilerin getirilişi sırasında müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Tutuksuz yargılanma talepleri reddedildi
Mahkeme heyeti, gözaltındaki sanıkların teminat ile tutuksuz yargılanma taleplerini kefil yetersizliğini ve kaçma, delilleri karartma, müştekilere etki etme ihtimallerini göz önünde bulundurarak reddetti.
Mahkeme, sanıkları cezaevine yollarken 89 günden beri gözaltında tutulan şirket direktörü A.Ö, birinci kaptan M.Ö, ikinci kaptan M.N.S, birinci makinist Z.Ö, ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E, Q.Q, V.H. ve R.İ'nin gözaltı statüsünü 3 aylığına tutukluluğa çevirdi.
Gemi ön kısmından su almaya başlamıştı
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket etmesinin ardından kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.
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