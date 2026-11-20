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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Filo Denizcilik bünyesindeki FiloJet yolcu gemisinin batmasıyla ilgili aralarında gemi kaptanı, şirket yetkilileri ve mürettebatın da bulunduğu 9 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

MAHKEMEDEN "KASTEN ÖLDÜRME" KARARI VE 3 GÜN EK GÖZALTI

Bugüne kadar "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılanan 9 şüpheli hakkında mahkeme heyeti suç vasfının değişmesine karar verdi. Heyet; toplanan delilleri, dinlenen tanıkları ve şüphelilerin kaza sırasındaki davranışlarını dikkate alarak 9 sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına hükmetti.Mahkeme, şüpheliler için 3 gün ek gözaltı süresi tanıyarak duruşmayı pazartesi gününe erteledi. Şüphelilerin adliyeye getirilişleri sırasında kazazede yakınlarının tepki gösterdiği aktarıldı.

GİRNE-TAŞUCU SEFERİNDEKİ GEMİ ÖN KISMINDAN SU ALIP BATMIŞTI

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Denizcilik'e ait "FiloJet" adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştığı sırada su alan gemi, limana dönüş girişimi sırasında batmıştı.

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27 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 1 KİŞİYE ULAŞILAMAMIŞTI

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında 27 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişinin cansız bedenine ise ulaşılamamıştı. Mahkemenin suçlamayı "kasten öldürme" olarak güncellemesiyle dosyadaki hukuki süreç yeni bir boyut kazandı.

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Girne açıklarındaki gemi kazasında 9 şüpheliye 7 gün ek tutuklama